Naddel (60✝): Ihr langer Kampf gegen den Alkohol

Die Ex von Dieter Bohlen starb im Alter von nur 60 Jahren.

Sie strahlte einst an der Seite von Pop-Titan Dieter Bohlen: Insgesamt 14 Jahre lang waren Nadja Abd el Farrag und der Modern-Talking-Star ein Glamour-Paar. Alles endete in einer medialen Schlammschlacht - aus der die 1,79 Meter große Sängerin mit sudanesischen Wurzeln nie wirklich erwachte.

Es folgte der Absturz in die Alkoholsucht, Peinlich-Auftritte im Trash-TV und die finanzielle Pleite. Jetzt ist dieses Leben zwischen Höhen und zuletzt eher Tiefen für immer erloschen: Nadja Abd el Farrag, besser bekannt als Naddel, ist am 9. Mai in einer Hamburger Klinik verstorben. Sie wurde nur 60 Jahre alt. Todesursache soll Organversagen gewesen sein.

Naddel kämpfte lange gegen die Alkoholsucht an - in ihrer Biografie „Achterbahn“ machte sie öffentlich, dass sie an Leberzirrhose erkrankt war. „Ich nahm den Rat des Arztes nur halbherzig an, reduzierte meinen Konsum auf ein bis zwei Gläschen Wein pro Woche und war überzeugt, dass bei diesen geringen Mengen keine Schädigung zu erwarten war. Aber anscheinend war selbst das noch zu viel für meine gestresste Leber“, schrieb sie 2018.

Ihre Alkoholsucht begann bereits mit 24 Jahren, als sie frisch mit Bohlen zusammen war. „Ich habe damals auch bei uns zu Hause heimlich Sekt getrunken. Den habe ich statt in den Kühlschrank immer in die Speisekammer gestellt, damit Dieter ihn nicht sieht“, erzählte sie der BILD.

Ihre Trinkprobleme wurden nach der Trennung von Bohlen schlimmer, die Einsamkeit machte Naddel zu schaffen. 2015 gab sie öffentlich zu: „Ich bin Alkoholikerin und krank. Es ist ein Problem, das ich ändern muss.“