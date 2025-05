Ralph Siegel und Naddel: Sie verliebten sich in Wien

Alles begann einst in Wien - für Ralph Siegel und Nadja Abd el Farrag. Ralph Siegel gehört zu den deutschen Song-Giganten, wie Dieter Bohlen. Und beide haben noch eine Gemeinsamkeit, sie waren an der Seite der kürzlich verstorbenen Nadja Abd el Farrag.

Naddel, wie Nadja Abd el Farrag von vielen nur genannt wurde, ist vor wenigen Tagen, am 9. Mai mit 60 Jahren viel zu früh verstorben.

Früher Tod

Sie starb in einer Hamburger Klinik an Organversagen. In den letzten Jahren ihres Lebens hatte sie mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Immer wieder hatte Naddel versucht, vom Alkohol loszukommen, doch es gelang ihr nicht.

Wilde Eskapaden

Als das Model in den 1990er Jahren an der Seite von Dieter Bohlen war, hat es immer wieder Berichte über wilde Eskapaden gegeben. Die Beziehung zwischen den beiden hielt nicht.

An der Seite von Siegel

Nach dem Aus mit Dieter Bohlen verliebte sich Naddel in den Hit-Macher Ralph Siegel. Die beiden lernten sich auf einer Modenschau in Wien kennen und lieben. Allerdings hielt das Glück nur wenige Monate. Dann trennte sich Naddel von Siegel wieder. Für ihn war es damals schwer, Naddel gehen zu lassen, gegenüber der deutschen "Bild"-Zeitung zeigte sich Siegel nach dem frühen Tod von Naddel sehr traurig: „Ich finde ihren Tod sehr bedauerlich und traurig. Das tut einem schon weh und leid, wenn ein Mensch so jung sterben muss. Unsere Trennung ist ja schon lange her.“