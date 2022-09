Gewessler-Plan: Licht aus um 22 Uhr

Öffentliche Gebäude und Werbetafeln sollen nächtens nicht mehr beleuchtet werden.

Wien. Am Montag wird Energieministerin Leonore Gewessler (G) ihre Energiespar-Kampagne vorstellen, sie wird sich an Privathaushalte richten und Spartipps („Kochen am Herd nur mit Deckel“) enthalten. Während die Bürger Tipps bekommen, feilt die Ministerin an einem verpflichtenden Sparprogramm für öffentliche Gebäude, das mit der ÖVP noch verhandelt werden muss. Hier die Pläne laut ÖSTERREICH-Recherchen.

■ Beleuchtung: Öffentliche Gebäude wie die Hofburg, aber auch Werbetafeln sollen in der Nacht nicht mehr beleuchtet werden, um 22 Uhr wird demnach das Licht ausgehen. Nicht betroffen soll hingegen die für die Sicherheit nötige Straßenbeleuchtung sein.

■ Heizen: Alle öffentlichen Gebäude – das soll für Bund, Länder und Gemeinden gelten – dürfen im Winter nur noch bis zu einem Limit von 19 Grad beheizt werden. Ausgenommen sind aber Kindergärten, Schulen, Spitäler und Pflegeeinrichtungen.

■ Heizschwammerl im Freien – beliebt bei Raucherinnen und Rauchern – will die Ministerin zudem gänzlich verbieten, sie will das zumindest prüfen lassen.