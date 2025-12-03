Alles zu oe24VIP
Arsenal nach Derby-Sieg weiter 5 Punkte vor City
© Getty

Premier League

Arsenal nach Derby-Sieg weiter 5 Punkte vor City

03.12.25, 23:19
 Mit einem 2:0-Arbeitssieg über Brentford hat Arsenal am Mittwoch den Abstand auf seinen ersten Verfolger Manchester City wieder auf fünf Punkte ausgebaut. 

Tore von Mikel Merino (11.) und Joker Bukayo Saka (91.) sorgten dafür, dass die Gunners nun bewerbsübergreifend schon 18 Spiele lang ungeschlagen sind. Zehn Punkte hinter Arsenal auf Platz fünf liegen Oliver Glasner und Crystal Palace, die Eagles feierten am Mittwoch einen 1:0-Sieg bei Nachzügler Burnley.

Chelsea fiel mit dem 1:3 bei Leeds United auf Platz vier zurück, Aston Villa ist nach dem 4:3-Erfolg bei Brighton and Hove Albion neuer Dritter. Liverpool kam daheim gegen Sunderland nicht über ein 1:1 hinaus.

