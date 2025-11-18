Pizza-Streit auf TikTok: Amerikaner schockiert, dass Europäer GANZE Pizzen essen

Auf TikTok eskaliert gerade ein Streit, den niemand kommen sah: Warum essen Europäer eine ganze Pizza und Amerikaner nur ein Stück? Die Antworten: überraschend, witzig.

Es ist wieder passiert: TikTok hat mal wieder eine internationale Grundsatzdebatte ausgelöst. Diesmal über ein Thema, bei dem die Emotionen traditionell besonders hochkochen: Pizza. Auslöser war ein amerikanischer User, der seit einiger Zeit in Europa lebt und fassungslos feststellte: „Warum essen Europäer eigentlich eine ganze Pizza allein? In den USA nimmt man nur ein Slice - und trotzdem sind wir dicker?“

Ein Clip, hunderte Kommentare und eine digitale, weltweite Pizza-Debatte später stehen wir nun vor einer der vermutlich wichtigsten kulinarischen Fragen unserer Zeit.

Die Zutaten-Debatte: Europäische Pizza vs. Amerikanische Pizza

Unter dem Video entstand ein echtes Kommentarschlachtfeld: allerdings eines, das überraschend informativ war. Viele Europäer:innen kommentierten sofort: „Unsere Zutaten sind einfach anders.“ Frischer, weniger Fett, weniger Käse, weniger alles.

Einige erklärten, dass europäische und vor allem italienische Pizza oft nur aus vier, fünf simplen Zutaten besteht und die Qualität dieser Zutaten dafür umso höher ist. Besonders oft genannt wurden:

dünnerer, leichterer Teig

weniger Käse

weniger Fett

frische Tomaten, die wirklich nach Tomaten schmecken

Ein Kommentar brachte es perfekt auf den Punkt: „Amerikanische Pizza ist größer, dicker, fettiger und hat mehr Käse. 1 US-Slice = 1 ganze europäische Pizza.“

Und man kann es nicht abstreiten: In vielen Pizzerien in den USA ist ein einzelnes Stück so groß wie ein EU-Pizzateller.

Und warum sind Amerikaner trotzdem oft dicker?

© Getty Images

Die Community hatte dazu mehrere Theorien:

1. Portionsgrößen: Amerikanische Pizza: 500 g Teig, ein halber Liter Käse, ein Ozean aus Öl. Europäische Pizza: dünn, leichter, weniger Belag.

2. Zutatenqualität: Mehr Zusatzstoffe in den USA, mehr Zucker im Teig, mehr Fett im Käse, das schreiben viele User.

3. Essgewohnheiten: Einige Europäer:innen meinten: „Wir essen die Pizza und gehen danach spazieren.“ Der berühmte Verdauungsspaziergang als Geheimwaffe.

4. Esskultur: Pizza ist in Europa oft ein Essen, nicht ein Snack. In den USA dagegen ist „ein Slice auf die Hand“ Standard - Snack + Softdrink + Nachschlag = mehr Kalorien, als man merkt.

Die Diskussion zeigt: Pizza ist nicht gleich Pizza.