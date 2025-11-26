La Liste 2026: Das sind die besten Restaurants der Welt

Der französische Restaurantführer La Liste präsentiert das globale Top-Ranking der Spitzengastronomie 2026. Unter den besten 1.000 Gourmet-Adressen finden sich auch 11 Top-Restaurants aus Österreich.

Zum 10-jährigen Jubiläum sorgt La Liste, eines der einflussreichsten Gastronomie-Rankings der Welt, für eine echte Sensation: Zum ersten Mal teilen sich gleich 10 Restaurants aus acht Ländern den Titel „Bestes Restaurant der Welt 2026“. Für das Ranking wurden mehr als 1.100 internationale Quellen ausgewertet – von Medien und Gastronomieführern bis zu spezialisierten Plattformen und Review-Seiten.

© Getty Images

Das sind die besten Restaurants der Welt 2026

Erstmals in der Geschichte von La Liste teilen sich 10 Restaurants aus 8 Ländern den ersten Platz. Mit dabei sind Ikonen wie das Cheval Blanc by Peter Knogl in Basel, das Guy Savoy in Paris und die Schwarzwaldstube in Baiersbronn. Ergänzt wird die Gruppe durch herausragende Küchen in Japan, China, den USA, Spanien und Italien, die jeweils eigene kulinarische Identitäten auf ein Weltklasse-Niveau heben.

Cheval Blanc by Peter Knogl, Basel (CH)

Da Vittorio, Brusaporto (I)

Guy Savoy, Paris (F)

Le Bernardin, New York (USA)

Martin Berasategui, Lasarte-Oria (ES)

Schwarzwaldstube, Baiersbronn (D)

Single Thread, Healdsburg (USA)

Robuchon au Dôme, Julien Tongourian, Macao (CHN)

Matsukawa, Minato-ku (JPN)

Lung King Heen, Hong Kong (CHN)

Die zehn Restaurants erreichen jeweils 99,5 von 100 Punkten.

© Getty Images

Die besten Restaurants Österreichs 2026

Auch 11 österreichische Spitzenadressen sind in dem Ranking vertreten. Ganz oben auf der Liste mischen die Brüder Rudi und Karl Obauer aus Werfen im Salzburger Land und das Steirereck in Wien mit.

Obauer, Werfen (98/100) Steirereck, Wien (98/100) Landhaus Bacher, Mautern an der Donau (97,5/100) Stüva Ischgl (96/100) Döllerers Genießerrestaurant, Golling an der Salzach (96/100) Ikarus, Salzburg (96/100) Silvio Nickol im Palais Coburg, Wien (96/100) Amador, Wien (94,5/100) Bootshaus, Traunkirchen (94/100) Paznaunerstube, Ischgl (94/100) Rote Wand Chef‘s Table - Schualhus, Lech (94/100)

Zusätzlich zum Top-Ranking vergibt La Liste 14 Spezialpreise für Innovation, Mut, Diversity, Nachhaltigkeit, Kreativität und außergewöhnliche Leistungen. Sie zeigen: Exzellenz ist heute viel mehr als Perfektion am Teller.