So gelingt der gesunde Neustart in der Küche

Mehr selbst kochen steht bei vielen ganz oben auf der Vorsatzliste. Doch zwischen Alltag, Zeitmangel und fehlender Inspiration scheitert der Plan oft schneller als gedacht. Mit den richtigen Küchengeräten wird gesünder kochen aber deutlich einfacher – und sogar richtig bequem.

Wer gesünder leben möchte, kommt am eigenen Herd kaum vorbei. Selbst zu kochen bedeutet Kontrolle über Zutaten, weniger Zucker, Fett und Zusatzstoffe – und oft auch mehr Genuss. Damit der Vorsatz nicht nach zwei Wochen wieder verschwindet, braucht es jedoch praxistaugliche Lösungen. Moderne Küchengeräte können genau hier helfen: Sie sparen Zeit, erleichtern Abläufe und machen die gesunde Küche alltagstauglich. Wir zeigen Schritt für Schritt, wie gesünder kochen gelingt – und welche Geräte dabei sinnvoll unterstützen.

Gesünder kochen beginnt mit Planung – und weniger Stress

Ein häufiger Grund, warum Menschen nicht selbst kochen: Es wirkt kompliziert und zeitaufwendig. Dabei ist gerade Planung der Schlüssel zu einer ausgewogenen Ernährung. Wer mehrere Zubereitungsschritte bündeln oder sogar ganze Gerichte automatisiert kochen lassen kann, bleibt eher dran.

Küchenmaschine mit Kochfunktion: Ufesa TotalChef RK7

Eine multifunktionale Küchenmaschine kann dabei helfen, den Überblick zu behalten. Der Ufesa TotalChef RK7 kombiniert Kochen, Mixen, Hacken und Dämpfen in einem Gerät. Besonders hilfreich für die gesunde Küche ist die integrierte Dampfgarfunktion: Gemüse, Fisch oder Reis lassen sich schonend zubereiten, ohne Nährstoffe „totzukochen“. Durch die geführten Rezepte am Touchscreen sinkt außerdem die Hemmschwelle, neue, ausgewogene Gerichte auszuprobieren – ein wichtiger Punkt, um langfristig dranzubleiben.

Ufesa TotalChef RK7 Küchenmaschine mit WLAN – für 403,36 statt 605,03 Euro bei Amazon* © Ufesa

Schonend garen statt scharf anbraten

Gesundes Kochen bedeutet nicht Verzicht, sondern andere Zubereitungsmethoden. Dämpfen, Schmoren oder langsames Garen sorgen für einen intensiven Geschmack – oft ganz ohne zusätzliches Fett.

Multikocher als Allrounder: Ninja Foodi MAX

Die Ninja Foodi MAX vereint mehrere schonende Kochmethoden in einem Gerät. Besonders praktisch ist die Kombination aus Dampfgaren und Heißluft, mit der Speisen saftig bleiben und dennoch eine angenehme Textur bekommen. Gerade für Berufstätige ist das ein Vorteil: Zutaten vorbereiten, Programm wählen – der Rest läuft automatisch. So entstehen vollwertige Mahlzeiten, ohne dass ständig eingegriffen werden muss.

Ninja Foodi MAX Multikocher – für 302,51 statt 403,36 Euro bei Amazon* © Ninja

Weniger Fett, trotzdem knusprig

Frittierte Speisen gehören für viele zu den größten Ernährungssünden. Heißluftfritteusen zeigen, dass es auch gesünder geht.

Heißluft statt Öl: Philips Airfryer 2000 Series

Der Philips Airfryer eignet sich ideal, um klassische Lieblingsgerichte neu zu denken. Kartoffeln, Gemüse oder Hähnchen gelingen mit deutlich weniger Fett, behalten aber ihren Geschmack. Für den Koch-Vorsatz ist das entscheidend: Wer nichts komplett streichen muss, hält neue Gewohnheiten länger durch.

Philips Airfryer 2000 Series Heißluftfritteuse – für 82,69 statt 90,74 Euro bei Amazon* © Philips

Mehr Obst und Gemüse im Alltag integrieren

Eine ausgewogene Ernährung scheitert oft nicht am Wissen, sondern an der Umsetzung. Frische Säfte oder Smoothies können helfen, den Vitaminanteil zu erhöhen – vor allem, wenn es schnell gehen muss.

Schonendes Entsaften: Anybear Slow Juicer

Ein Slow Juicer arbeitet langsam und reduziert die Hitzeentwicklung. Das Ergebnis: frischer Saft mit intensivem Geschmack. Ideal für alle, die morgens oder zwischendurch unkompliziert Obst und Gemüse in ihre Ernährung integrieren möchten.

Anybear Entsafter – für 141,16 statt 201,67 Euro bei Amazon* © Anybear

Frisch kochen statt Fertigprodukte

Fertigsuppen und Saucen sparen zwar Zeit, enthalten aber oft viel Salz, Zucker und Zusatzstoffe. Dabei lassen sich gerade Suppen, Saucen oder Pürees mit frischen Zutaten in wenigen Minuten selbst zubereiten. Wer häufiger frisch kocht, behält die Kontrolle über Inhaltsstoffe und Geschmack – und isst meist automatisch ausgewogener. Entscheidend ist die passende Technik: Wenn Mixen und Pürieren schnell und unkompliziert funktionieren, wird aus dem Griff zum Fertigprodukt eine einfache, gesunde Alternative aus der eigenen Küche.

Flexibel und schnell: Braun MultiQuick 9 Stabmixer

Ein leistungsstarker Stabmixer ist ideal für die frische Küche ohne großen Aufwand. Der Braun MultiQuick 9 erleichtert die Zubereitung von Gemüsesuppen, Hummus oder Smoothies – alles ohne unnötige Zusatzstoffe.

Braun MultiQuick 9 - Stabmixer mit SplashControl-Technologie – für 96,54 Euro bei Amazon* © Braun

Kompakte Alternative: WMF Kult X Mix & Go

Für den schnellen Smoothie zwischendurch reicht oft ein kleines Gerät. Ideal für alle, die gesunde Snacks unkompliziert in den Alltag integrieren möchten.

WMF Kult X Mix & Go Mini Smoothie Maker – für 31,25 Euro bei Amazon* © WMF

Zurück zu einfachen Grundnahrungsmitteln

Gesunde Ernährung beginnt oft bei den Basics. Brot, Reis oder Eintöpfe bilden die Grundlage vieler Mahlzeiten – und genau hier lohnt es sich, genauer hinzuschauen. Wer diese Grundnahrungsmittel selbst zubereitet, reduziert automatisch Zucker, versteckte Fette und Konservierungsstoffe. Gleichzeitig entsteht ein besseres Gefühl für Portionsgrößen und Zutaten. Der Aufwand bleibt überschaubar, wenn passende Geräte die Arbeit übernehmen.

Frisches Brot ohne Zusätze: Gastroback Brotbackautomat

Frisches Brot aus dem Automaten bedeutet volle Kontrolle über Mehl, Salz und Zusatzstoffe. Der Gastroback Brotbackautomat nimmt Kneten, Gehenlassen und Backen ab und ermöglicht damit regelmäßiges Selberbacken ohne großen Zeitaufwand. Gerade für Menschen, die bewusster essen möchten, ist das ein einfacher Schritt weg von industriell gefertigten Backwaren.

GASTROBACK Brotbackautomat Advance – für 109,92 Euro bei Amazon* © GASTROBACK

Langsam kochen für mehr Geschmack

Nicht jede gesunde Mahlzeit muss schnell gehen. Langsames Garen sorgt dafür, dass Aromen intensiver werden und Zutaten besonders zart bleiben. Gleichzeitig benötigt diese Zubereitungsform kaum zusätzliches Fett. Wer einmal damit begonnen hat, entdeckt häufig ganz neue Möglichkeiten für Gemüse, Hülsenfrüchte oder Schmorgerichte.

Crock-Pot Slow Cooker

Ein Slow Cooker eignet sich perfekt für diese Art des Kochens. Zutaten werden vorbereitet, eingeschaltet – und der Rest passiert automatisch. Suppen, Currys oder Eintöpfe lassen sich so stressfrei in den Alltag integrieren. Das Ergebnis sind sättigende, ausgewogene Mahlzeiten, die sich auch gut vorbereiten lassen.

Crock-Pot Schongarer Slow Cooker – für 58,49 statt 65,53 Euro bei Amazon* © Crock-Pot

Reis perfekt zubereitet: Reishunger Reiskocher

Reis und Gemüse lassen sich hier gleichzeitig und besonders nährstoffschonend zubereiten – eine einfache Basis für viele gesunde Gerichte.

REISHUNGER Reiskocher & Dampfgarer mit Keramikbeschichtung – für 60,49 statt 70,58 Euro bei Amazon* © REISHUNGER

Gesunde Snacks selbst herstellen

Snacks gehören für viele zum Alltag – egal ob im Büro, unterwegs oder abends auf der Couch. Problematisch wird es dann, wenn zu stark verarbeiteten Produkten mit viel Zucker, Salz oder Zusatzstoffen gegriffen wird. Dabei lassen sich gesunde Alternativen erstaunlich einfach selbst herstellen. Der Vorteil: Zutaten und Nährwerte bleiben kontrollierbar, der Geschmack lässt sich individuell anpassen und unnötige Zusatzstoffe fallen komplett weg. Gerade für Menschen, die bewusster essen möchten, aber nicht auf kleine Genussmomente verzichten wollen, sind selbstgemachte Snacks ein sinnvoller Mittelweg.

Dörren statt Naschen: WMF Küchenminis Dörrautomat

Ein Dörrautomat eignet sich ideal, um Obst, Gemüse oder auch Kräuter haltbar zu machen und in nährstoffreiche Snacks zu verwandeln. Durch das schonende Trocknen bei niedrigen Temperaturen bleiben Geschmack und ein Großteil der Inhaltsstoffe erhalten. Apfelchips, getrocknete Beeren oder Gemüsechips kommen ganz ohne Zuckerzusatz aus und sind eine echte Alternative zu Süßigkeiten.

WMF Küchenminis Dörrautomat – für 95,78 Euro bei Amazon* © WMF

Fermentierte Lebensmittel für eine bewusste Ernährung

Fermentierte Produkte wie Joghurt oder Kefir erleben seit Jahren ein Comeback – und das nicht ohne Grund. Sie gelten als fester Bestandteil einer ausgewogenen Ernährung und lassen sich zu Hause besonders gut an persönliche Vorlieben anpassen. Wer selbst fermentiert, weiß genau, welche Zutaten verwendet werden, und kann Zucker- oder Fettgehalt bewusst steuern.

FOHERE Joghurtbereiter

Mit einem Joghurtbereiter lässt sich Naturjoghurt einfach und kontrolliert herstellen. Der FOHERE Joghurtbereiter bietet ausreichend Volumen für mehrere Portionen und verschiedene Programme für unterschiedliche Varianten. So entsteht ein Lebensmittel, das sich flexibel in den Speiseplan integrieren lässt – ob zum Frühstück, als Snack oder als Basis für herzhafte Gerichte.

Selbstgemachter Joghurt ist damit nicht nur eine bewusste Alternative zum Supermarktprodukt, sondern auch ein Baustein für langfristig gesündere Essgewohnheiten.

FOHERE Joghurtbereiter – für 59,99 Euro bei Amazon* © FOHERE

Fazit: Gesünder kochen ist vor allem eine Frage der Umsetzung

Gesunde Ernährung scheitert selten an fehlendem Wissen, sondern an Alltag, Zeitmangel und Gewohnheiten. Küchengeräte, die Abläufe vereinfachen und gesunde Zubereitungsmethoden fördern, können genau hier ansetzen. Wer bewusst auswählt und die Geräte Schritt für Schritt integriert, erhöht die Chance, dass der Vorsatz „mehr und gesünder kochen“ nicht nur ein kurzfristiges Projekt bleibt – sondern zur neuen Normalität wird.

