Lang, schwarz, legendär! Demi Moore ist das neue Gesicht von Kérastase

Demi Moore ist die neue globale Markenbotschafterin von Kérastase. Und ganz ehrlich – es könnte kaum eine bessere Besetzung geben. Denn diese Partnerschaft feiert nicht nur schönes Haar, sondern alles, wofür es stehen kann.

Lang, tiefschwarz, glänzend wie flüssige Seide – Demi Moores Haar ist längst Teil der Popkultur. Umso logischer, dass ausgerechnet sie jetzt das neue globale Gesicht von Kérastase wird. Die Oscar-nominierte Schauspielerin, Produzentin und Bestsellerautorin steht wie kaum eine andere Frau für zeitlose Schönheit, Selbstbestimmung und eine Eleganz, die keine Altersgrenze kennt. Und genau diese Haltung teilt sie nun mit der professionellen Luxushaarpflegemarke.

Ein Haar, tausend Statements

So ikonisch Demi Moores heutige Signature-Mähne ist – ihr Haar war nie bloß „schön“. Es war immer ein Statement. Vom rasierten Kopf für G.I. Jane über den ultrakurzen Pixie Cut bis hin zum aktuellen, extra-langen, tiefschwarzen Look: Ihr Haar erzählte Emotionen, Rollen, Lebensphasen – und wurde damit zu einem Symbol für eine neue, befreite Weiblichkeit. Nicht angepasst, nicht gefällig, sondern selbstbewusst und kompromisslos. Genau diese Haltung macht sie zur perfekten Verkörperung der Kérastase-Frau.

© Kerastase

Kérastase steht seit Jahrzehnten für professionelle Haarpflege auf höchstem Niveau – luxuriös, wirkungsvoll und individuell. Mit Demi Moore bekommt die Marke nun ein Gesicht, das genau das ausstrahlt: Schönheit ohne Verfallsdatum.

„Haar trägt unsere Geschichte in sich“

Auch Demi Moore selbst misst ihrem Haar eine besondere Bedeutung bei: „Haar trägt unsere Erlebnisse, unser Selbstbewusstsein und unsere Individualität in sich. Für mich liegt echte Freiheit darin, das Haar einfach es selbst sein zu lassen und ihm zu erlauben, die eigene Geschichte zu erzählen.“

© Getty Images

Schönheit, so Moore, bedeute nicht Perfektion, sondern Authentizität – ein Gedanke, der sich durch ihre Karriere ebenso zieht wie durch die Philosophie von Kérastase.

Neben ihrem ikonischen Look ist Demi Moore auch für ihren Einsatz gegen Altersdiskriminierung und Sexismus bekannt. Sie bricht Tabus, spricht offen über gesellschaftliche Erwartungen an Frauen – und wurde dafür unter anderem als TIME 100 Most Influential People ausgezeichnet.

© Getty Images

Die Kampagne

Fotografiert von Inez & Vinoodh in New York City zeigt die neue globale Kampagne Demi Moore so, wie man sie sehen will: zeitlos, stark, mühelos elegant. Im Fokus steht die neu interpretierte Pflegeserie Chronologiste – eine Hommage an gesundes, kraftvolles Haar in jedem Lebensabschnitt.

Fazit: Demi Moore ohne ihre Haare? Unvorstellbar. Kérastase ohne eine Ikone wie sie? Ab jetzt auch.