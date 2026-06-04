In Kroatien
Urlaubstragödie: Österreicher stirbt bei Bootsunglück
Der Donnerstag entwickelte sich an der kroatischen Küste zu einem absoluten Albtraum. Bereits zuvor wurde bekannt, dass bei einem Flugzeugabsturz nahe Medulin vier Menschen starben.
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Doch an diesem Donnerstag blieb es nicht bei der einen Tragödie. Ein folgenschweres Bootsunglück fordert ein weiteres Todesopfer und hinterließ einen Schwerverletzten aus der Heimat.
Lebloser Körper im Meer
Die lokale Polizei erhielt am Donnerstag die Meldung, dass im Meer nahe eines Wellenbrechers vor Pula ein gesunkenes Boot gesichtet wurde. Im Wasser trieb ein lebloser Körper. Eine weitere Person erlitt schwere Verletzungen und befindet sich im Krankenhaus. Laut dem Newsportal von Kistijan-antic schwebt diese in Lebensgefahr. Es soll sich bei den Betroffenen um österreichische Staatsbürger handeln.
Ermittlungen zur Unfallursache
Die genauen Umstände des Vorfalls sind derzeit unklar. Die Polizei führt gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Ermittlungen durch. Fest steht bisher, dass sich die Männer mit hoher Geschwindigkeit auf dem Wasser fortbewegten. Das rund 7,70 Meter lange Boot mit etwa 200 PS prallte offenbar direkt gegen den Wellenbrecher. Man schätzt die Geschwindigkeit zum Zeitpunkt des Crashs auf rund 40 bis 55 km/h.
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