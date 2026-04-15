Dembele schießt Slot-Elf k.o. während Atletico Barcelona biegt

In der Champions League sind die ersten Halbfinal-Tickets vergeben. Während PSG-Star Ousmane Dembele Liverpool im eigenen Stadion schockte, reichte Atletico Madrid ein knapper Heimsieg gegen Barcelona.

Paris Saint-Germain bleibt auf Kurs Titelverteidigung und steht nach einem 2:0-Auswärtssieg an der Anfield Road in der nächsten Runde. Doppeltorschütze Ousmane Dembele (73., 88.) entschied die Partie für die Franzosen, die als amtierender Champion nun auf den Sieger aus Real Madrid gegen Bayern München (21 Uhr/live Canal+ & Sport24-Liveticker) treffen. Liverpool-Kapitän Ibrahima Konate betonte nach dem Spiel, dass das Erreichen der Top 4 in der Premier League nun die Mindestanforderung sei, um die Krise an der Merseyside zu dämpfen.

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Drama um Arne Slot in Liverpool

Für Liverpool-Coach Arne Slot (47) wird die Luft nach dem Aus extrem dünn. Der Meistermacher des Vorjahres steht massiv in der Kritik, nachdem er den nicht fitten Alexander Isak überraschend von Beginn an aufbot und zur Pause wieder auswechselte. Während die Experten toben, gilt Ex-Profi Xabi Alonso bereits als heißester Kandidat für die Nachfolge im Sommer. Zu allem Überfluss droht den Reds der Ausfall von Hugo Ekitike, der nach einer halben Stunde mit Verdacht auf Achillessehnenriss vom Platz getragen wurde und damit wohl auch die WM 2026 verpasst.

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Atletico wirft Flick-Elf aus dem Bewerb

In Madrid reichte Atletico ein 1:2 gegen Barcelona, um erstmals seit neun Jahren wieder in ein Champions-League-Halbfinale einzuziehen. Vor heimischer Kulisse im Estadio Metropolitano erzielte Ademola Lookman den entscheidenden Treffer für die Mannschaft von Diego Simeone. Atletico, aktuell Tabellendritter der La Liga, trifft im Halbfinale nun auf den Sieger des Duells zwischen Arsenal und Sporting Lissabon (21 Uhr/live Sky & Sport24-Liveticker). Bereits am Samstag hat Atletico die Chance auf den nächsten Coup im Finale der Copa del Rey gegen Real Sociedad.

Barca-Youngsters trotz Aus mit erhobenem Haupt

Barcelona-Trainer Hansi Flick (61) trauerte den vergebenen Chancen nach, gab sich aber kämpferisch für die Zukunft. Trotz Toren von Lamine Yamal und Ferran Torres reichte es nicht, da Eric Garcia kurz vor Ende nach einer Notbremse Rot sah. Mit einem Altersschnitt von 24 Jahren und 347 Tagen schickte Barca die jüngste Startelf ihrer K.o.-Historie auf den Platz. In der Liga führen die Katalanen sieben Runden vor Schluss mit neun Punkten Vorsprung auf Real Madrid und steuern auf den Meistertitel zu.