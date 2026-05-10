Müll-Chaos auf beliebter Urlaubsinsel

Traumstrände statt Müllberge? Auf Bali erleben Urlauber derzeit das Gegenteil. Nach der Schließung einer großen Deponie verschärft sich die Müllkrise auf der beliebten Ferieninsel massiv. Straßen, Wohngebiete und selbst Touristen-Hotspots kämpfen inzwischen mit herumliegendem Müll.

Eigentlich sollte die Maßnahme ein Schritt zu mehr Umweltschutz sein: Anfang April wurde die größte Deponie für organische Abfälle geschlossen. Doch offenbar fehlte ein funktionierender Ersatz. Seitdem häufen sich laut Berichten die Müllmengen in vielen Regionen der Insel immer stärker an. Anwohner und Entsorgungsdienste stehen zunehmend vor einem Problem. Velerorts ist unklar, wohin mit den täglich anfallenden Abfällen.

Urlauber klagen über Gestank und Ratten

Die Folgen bekommen mittlerweile nicht nur Einheimische zu spüren. Auch Touristen berichten von unangenehmen Zuständen an eigentlich beliebten Orten. Laut Medienberichten sorgen Gestank und herumliegender Müll für Frust, vereinzelt wird sogar von Ratten in Strandnähe gesprochen.

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Für viele lokale Betriebe wird die Situation zunehmend existenzbedrohend. Einige Geschäftsleute befürchten laut Berichten, dass Gäste ausbleiben könnten, wenn sich die Lage weiter verschlechtert. Gleichzeitig greifen manche Bewohner offenbar zu drastischen Mitteln: Müll werde teils illegal in Flüssen entsorgt oder nachts verbrannt, was zusätzlich für Rauch und schlechte Luft sorgt.

Müllarbeiter legen Arbeit nieder

Die Krise verschärft sich zuletzt weiter, nachdem Hunderte Müllarbeiter aus Protest ihre Arbeit niedergelegt haben sollen. Hintergrund: Viele wüssten selbst nicht mehr, wohin der eingesammelte Abfall gebracht werden könne. Experten warnen inzwischen vor langfristigen Folgen für Umwelt und Gesundheit.

Noch ist offen, wie schnell die Behörden die Situation unter Kontrolle bringen können. Klar ist aber: Auf der sonst für ihre Traumkulissen bekannten Insel sorgt derzeit vor allem ein Problem für Schlagzeilen: der Müll.