Karrierepause für Tom Hardy: Warum der Star nach "MobLand" kürzertritt

Er ist der Inbegriff des harten Kerls, doch nun muss Tom Hardy Tribut zollen. Der Actionstar plant nach seinem neuesten Film eine längere Karrierepause, da sein Körper durch jahrelange Stunts und intensiven Kampfsport schwer mitgenommen ist.

Auch für die vielen Action-Fans in Österreich kommt diese Nachricht überraschend: Tom Hardy will nach Abschluss der Dreharbeiten zum Krimidrama "MobLand" eine längere Karrierepause einlegen. Die extremen körperlichen Anforderungen seiner Rollen haben den 48-Jährigen laut Insidern "völlig erschöpft". Es handelt sich dabei jedoch nicht um einen Abschied für immer, sondern um eine notwendige Auszeit, um sich schlichtweg "ausruhen" zu können.

Tom Hardy besucht die UK-Premiere von „Venom: The Last Dance“ in London. © getty

Körperliche Beichte des Stars

Der Brite geht mit seinem Zustand sehr transparent um. In Gesprächen mit Vertrauten macht Tom Hardy offen über seine Beschwerden aufmerksam: "Ich hatte jetzt zwei Knieoperationen, einen Bandscheibenvorfall im Rücken und außerdem Ischias. Es geht alles den Bach runter und es wird nicht besser." Diese ehrlichen Worte verdeutlichen, dass selbst ein gestandener Hollywood-Held biologische Grenzen hat, die er nun respektieren muss.

Kampfsport als zusätzliche Belastung

Seine körperlichen Probleme rühren jedoch nicht nur von Filmsets her. In seiner Freizeit hat sich der Schauspieler ebenfalls viel abverlangt. Er betreibt seit Jahren intensiv Kampfsport und nahm sogar erfolgreich an Wettkämpfen im Brazilian Jiu-Jitsu teil. Was für seine Authentizität in Actionrollen sicher hilfreich war, hat die Abnutzung seines Körpers massiv beschleunigt. Die geplante Pause soll ihm nun die nötige Zeit zur Regeneration geben.

Fokus auf das Familienleben

Tom Hardy © Getty

Neben der gesundheitlichen Komponente spielt auch der Wunsch nach mehr Zeit mit seinen Liebsten eine zentrale Rolle für die Auszeit. Der Schauspieler ist seit 2009 mit seiner Kollegin Charlotte Riley (44) liiert und verheiratet. Gemeinsam haben sie zwei Kinder im Alter von zehn und sieben Jahren. Zudem möchte er mehr Zeit für seinen 17-jährigen Sohn aus einer früheren Beziehung mit Rachael Speed haben. Nach Jahren im Rampenlicht steht die Rolle als Familienvater nun an erster Stelle.