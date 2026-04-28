oe24-Event mit 100 Ideen und Kanzler

Christian Stocker im Talk mit Top-CEOs

Im Rahmen des oe24-Crossmedia-Projekts „100 Ideen für den Aufschwung“ lud die oe24 Media Group am Montagabend Wirtschafts-Bosse und Startup-Unternehmer zum exkluisven Hintergrundgespräch mit Bundeskanzler Christian Stocker. Mit Blick über Wiensprach der Kanzler im Talk mit oe24-CEO Niki Fellner im obersten Stock des Haus des Meeres über seine Visionen für Österreich und seine Einschätzung zum Budget.

APG-Vorstand Gerhard Christiner mit Niki Fellner. © Fuhrich

Zahlreiche CEOs folgten der Einladung und tauschten sich mit dem Kanzler zu aktuellen Wirtschaftsthemen aus. Tenor des Abends: „Es braucht wieder mehr positive Stimmung!“

VKB-Direktor Peter Karlik & BIPA-Chef Markus Geyer. © Fuhrich

Das ging auch aus den Statements der 100 Ideen hervor, die als Hochglanz-Magazin, als Extra in der Tageszeitung ÖSTERREICH sowie als Online-Channel auf oe24.at veröffentlicht wurden. Mit dabei waren u.a. Flughafen-Chef Günther Ofner, APG-Vorstand Gerhard Christiner, BIPA-Chef Markus Geyer, Soravia-COO Hans-Peter Weiss.