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100 Ideen
© Fuhrich

Talk

oe24-Event mit 100 Ideen und Kanzler

Von
28.04.26, 15:39
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Christian Stocker im Talk mit Top-CEOs 

Im Rahmen des oe24-Crossmedia-Projekts „100 Ideen für den Aufschwung“ lud die oe24 Media Group am Montagabend Wirtschafts-Bosse und Startup-Unternehmer zum exkluisven Hintergrundgespräch mit Bundeskanzler Christian Stocker. Mit Blick über Wiensprach der Kanzler im Talk mit oe24-CEO Niki Fellner im obersten Stock des Haus des Meeres über seine Visionen für Österreich und seine Einschätzung zum Budget.

100 Ideen

APG-Vorstand Gerhard Christiner mit Niki Fellner. 

© Fuhrich

Zahlreiche CEOs folgten der Einladung und tauschten sich mit dem Kanzler zu aktuellen Wirtschaftsthemen aus. Tenor des Abends: „Es braucht wieder mehr positive Stimmung!“

100 Ideen

VKB-Direktor Peter Karlik & BIPA-Chef Markus Geyer.  

© Fuhrich

Das ging auch aus den Statements der 100 Ideen hervor, die als Hochglanz-Magazin, als Extra in der Tageszeitung ÖSTERREICH sowie als Online-Channel auf oe24.at veröffentlicht wurden. Mit dabei waren u.a. Flughafen-Chef Günther Ofner, APG-Vorstand Gerhard Christiner, BIPA-Chef Markus Geyer, Soravia-COO Hans-Peter Weiss.

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