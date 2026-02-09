Alles zu oe24VIP
Koks-Dealer flüchtete in Wien durch U-Bahn-Tunnel
© Vorfall ereignete sich im U3-Tunnel.

Festnahme

Koks-Dealer flüchtete in Wien durch U-Bahn-Tunnel

09.02.26, 13:21 | Aktualisiert: 09.02.26, 14:32
Teilen

Der Nigerianer konnte in der U-Bahn-Station Stubentor festgenommen werden.

Unfassbare Szenen spielten sich am Sonntagabend gegen 18.45 Uhr am Bahnhof Wien Mitte ab. Dort konnten Polizisten der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) einen Drogendealer beobachten, der seinen Kunden Koks verkaufte. 

Als die Beamten den Verkäufer stellen wollten, ergriff der, wie sich später herausstellte, 30-jährige Nigerianer die Flucht. Trotz mehrmaliger Aufforderungen der Polizisten stehenzubleiben, sprang der Mann auf die Gleise und rannte in den Tunnel der U3 Richtung Ottakring. Die Beamten mussten sofort den Zug-Notstopp am Bahnsteig drücken, um so die Abschaltung des Stromes auf den Gleisen zu veranlassen.

Der Nigerianer konnte schließlich bei der nächsten Haltestelle von zahlreichen Beamten gestoppt und festgenommen werden. Im Zuge der Personendurchsuchung konnten die Beamten eine geringe Menge Kokain sowie einen dreistelligen Euro-Betrag in szenetypischer Stückelung auffinden und sicherstellen.

Der 30-Jährige wurde vorläufig festgenommen, nach den Bestimmungen des Suchtmittelgesetzes angezeigt und über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt überstellt.

