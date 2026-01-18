Alles zu oe24VIP
Paukenschlag um Skisprung-Star: Fünffach Weltmeister nicht in Olympia-Kader
Paukenschlag um Skisprung-Star: Fünffach Weltmeister nicht in Olympia-Kader

18.01.26, 19:14
Karl Geiger hat die Olympia-Norm knapp verpasst und wird bei den kommenden Spielen nicht starten. Der fünffache Weltmeister verpasst damit eine weitere Medaillenchance. 

Karl Geiger hat bei seinem letzten Start vor der Nominierung nicht das nötige Ergebnis erreicht.

Zwar sprang der 32-Jährige in Sapporo auf Rang 14 und damit zu seinem besten Saisonresultat, für eine Olympia-Nominierung hätte es jedoch ein Platz unter den besten acht sein müssen. Deutschlands Skisprung-Team reist daher ohne Geiger zu den Olympischen Spielen.

Reaktion nach Entscheidung

Geiger schrieb auf Instagram: „Auch wenn die Olympianorm am Ende knapp verpasst wurde, fühlt sich dieses Resultat wichtig an. Es zeigt mir, dass die Arbeit der letzten Wochen nicht umsonst war und dass ich auf dem richtigen Weg bin“.

Erfahrener Medaillengewinner

Drei Olympia-Medaillen hat Geiger bereits zu Hause hängen, darunter einmal Silber und zweimal Bronze. Eine zusätzliche Medaille wird heuer nicht dazukommen.

Bitteres Saisonfazit

Statt auf der Schanze wird Geiger die Spiele nun vom Fernseher aus verfolgen. Die verpasste Olympia-Norm beendet seine Saison vorzeitig.

