Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sportdaten
Wintersport Ski Alpin - Rennkalender
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Wintersport
  4. Ski Nordisch
Skisprung-Betrug: Norweger lange gesperrt
© gepa

Anzug-Skandal

Skisprung-Betrug: Norweger lange gesperrt

15.01.26, 13:39
Teilen

Im Manipulationsskandal um Norwegens Skispringer bei den nordischen Weltmeisterschaften 2025 in Trondheim ist ein Betreuertrio für 18 Monate gesperrt worden. 

Zudem sind 5.000 Franken (ca. 5.350 Euro) der Verfahrenskosten zu zahlen. Laut Ethikkommission (FEC) des Weltverbands (FIS) wird Cheftrainer Magnus Brevig, Assistenzcoach Thomas Lobben und mit Adrian Livelten noch einem Mitglied des Betreuerstabs die seit 12. März gelaufene Zeit der vorläufigen Suspendierung angerechnet.

Im August waren die beiden norwegischen Top-Athleten Marius Lindvik und Johann Andre Forfang zu einer Sperre von je drei Monaten verurteilt worden. Von einer nachträglichen Disqualifikation bei den Weltmeisterschaften in Trondheim war Abstand genommen worden, obwohl die beiden manipulierte Anzüge getragen hatten. Auf anonym gefilmten und veröffentlichten Videos war zu sehen, wie Norwegens Team Wettkampfanzüge auf unzulässige Art und Weise bearbeitet hatte. Es wurde eine nicht erlaubte Naht angebracht, die für mehr Stabilität in der Luft sorgen soll.

Lindvik hatte auf der Normalschanze WM-Gold gewonnen, der Salzburger Jan Hörl wurde Dritter. Zudem holten Lindvik und Forfang Medaillen mit dem Team sowie der Mixed-Auswahl. Im Mixed-Bewerb waren die Österreicher ebenso Dritte geworden.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden