Wellness wie im Fünf-Sterne-Spa – mit diesen Rituals-Sets für Sie & Ihn

Edle Düfte, reichhaltige Pflege und echtes Spa-Feeling für zu Hause: Wir haben uns zwei luxuriöse Rituals-Geschenksets angesehen, die aktuell zum attraktiven Preis zu haben sind – perfekt für Sie, Ihn oder als stilvolles Geschenk.

Ein heißes Bad, gedämpftes Licht, hochwertige Pflegeprodukte – manchmal braucht es gar nicht viel, um sich eine kleine Auszeit zu gönnen. Genau hier setzen die beliebten Geschenksets von Rituals an. Sie kombinieren sinnliche Düfte mit einer durchdachten Pflegeroutinen und verwandeln das eigene Badezimmer in eine echte Wohlfühloase. Wir zeigen, warum die Sets für Sie und Ihn aktuell echte Luxus-Deals sind – und welche günstigere Alternative ebenfalls überzeugt.

The Ritual of Sakura Medium Gift Set – Luxus-Ritual für Körper & Sinne

Dieses Set ist wie ein Kurzurlaub für die Haut. Das The Ritual of Sakura Medium Gift Set* vereint vier perfekt aufeinander abgestimmte Pflegehighlights, die ganz im Zeichen von Neubeginn, Leichtigkeit und femininer Eleganz stehen. Der cremige Duschschaum reinigt sanft, das Zuckerpeeling sorgt für spürbar glatte Haut und die reichhaltige Körpercreme pflegt intensiv mit einem hohen Anteil an natürlichen Inhaltsstoffen.

Das i-Tüpfelchen ist das Rêve de Hanami Eau de Parfum in Reisegröße: ein zarter, rosiger Blumenduft mit Litschi, Birne, Vanille und Patschuli – feminin, elegant und absolut alltagstauglich. Ideal für alle, die sich selbst etwas Gutes tun möchten oder ein hochwertiges Geschenk suchen, das garantiert Eindruck macht. Unser Tipp: Die dekorative Box lässt sich später wunderbar weiterverwenden.

Preiseinschätzung: Statt 35,99 Euro aktuell für 28,79 Euro – ein spürbarer Preisvorteil für ein echtes Premium-Set.

Rituals Homme Collection Medium Gift Set – Pflege-Luxus für Männer

Auch Männer kommen beim Home-Spa voll auf ihre Kosten. Das Homme Collection Medium Gift Set* bietet eine komplette Pflegeroutine von Kopf bis Fuß – modern, maskulin und hochwertig. Der Duschschaum mit Vitamin E belebt die Haut, das Aktivkohle-Gesichtspeeling reinigt porentief und das Shampoo mit Koffein und Ginseng pflegt Haar und Kopfhaut intensiv.

Abgerundet wird das Set durch ein kompaktes Reise-Parfum mit würzig-holzigen Noten von Kardamom, Patschuli und Sandelholz – perfekt für unterwegs. Ideal als Geschenk oder für Männer, die Wert auf ein gepflegtes Auftreten und angenehme Düfte legen, ohne lange überlegen zu müssen.

Preiseinschätzung: Ebenfalls reduziert von 35,99 Euro auf 28,79 Euro – für diese Ausstattung ein fairer Deal.

Homme Collection Medium Gift Set – für 28,79 Euro bei Douglas* © Rituals

Günstigere Alternative: Jean & Len Spa Ceremony Giftbox Peony & Lychee

Wer etwas weniger ausgeben möchte, aber dennoch nicht auf Spa-Feeling verzichten will, liegt mit der Jean & Len Spa Ceremony Giftbox Peony & Lychee* richtig. Das vegane Set enthält Duschschaum, Body Scrub und Body Butter und überzeugt mit pflegenden Ölen, AHA für ein sanftes Peeling und einem angenehm floralen Duft aus Pfingstrose und Litschi. Die FSC-zertifizierte Verpackung und das cleane Markenimage machen das Set zu einer schönen Alternative für kleine Verwöhn-Momente – für Frauen und Männer gleichermaßen.

Preislich liegt das Set bei rund 25,16 Euro und ist damit spürbar günstiger als die Rituals-Varianten.

Jean & Len Spa Ceremony Giftbox Peony & Lychee – für 25,16 Euro bei Amazon* © Jean & Len

Home-Spa: Warum Verwöhn-Rituale zu Hause so beliebt sind

Home-Spa liegt im Trend – und das aus gutem Grund. Hochwertige Pflegeprodukte, bewusste Rituale und angenehme Düfte helfen dabei, Stress abzubauen und kleine Auszeiten in den Alltag zu integrieren. Besonders Geschenksets sind beliebt, weil sie eine komplette Pflegeroutine bieten und optisch wie inhaltlich überzeugen. Wer regelmäßig kleine Wellness-Momente einplant, tut nicht nur der Haut, sondern auch dem Kopf etwas Gutes.

Fazit: Luxus, der sich lohnt

Unser Urteil: Die beiden Rituals-Geschenksets bieten echtes Premium-Feeling zu einem aktuell sehr attraktiven Preis – perfekt für alle, die sich selbst oder anderen etwas Besonderes gönnen möchten. Wer sparen will, findet mit Jean & Len eine solide Alternative. Egal wofür Sie sich entscheiden: Ein bisschen Spa-Luxus für zu Hause geht eigentlich immer!

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzliche Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei nicht.