Party-Boom zum großen Faschings-Finale

Immer mehr feiern Fasching. Wir geben heuer 75 Euro aus. PLUS: Hexen und Retro-Kostüme sind heuer voll im Trend.

Am Dienstag steigt mit Faschingsdienstag das große Narren-Finale – mit vielen bunten Verkleidungen, Umzügen und dem „Villacher Fasching“ im ORF als TV-Highlight.

Heuer liegen Faschingsfeiern voll im Trend – schon am Wochenende wurde vielerorts gefeiert. Laut dem aktuellen Consumer Check, den der Handelsverband gemeinsam mit Repubblika Research durchgeführt hat, feiert fast jeder und jede Zweite (44 %) in Österreich heuer Fasching – und gibt auch mehr aus: Im Schnitt werden 75 Euro pro Person für Einkäufe im Handel ausgegeben. Vor einem Jahr waren es 69, vor zwei Jahren 63 Euro. Das entspricht einem Anstieg von 9 Prozent – und bringt einen Umsatz von rund 220 Millionen Euro.

Kostüme, Feiern – dafür geben wir Millionen aus

Ganz klar auf Platz eins der Faschingskäufe liegen Verkleidungen und Kostüme: Knapp 60 % der Feiernden kaufen heuer entsprechende Outfits. Dahinter folgen Lebensmittel, Snacks und Getränke (46 %) sowie Deko- und Partyartikel (31 %). Auch Make-up (23 %) sowie Schmuck und Accessoires (15 %) profitieren vom närrischen Treiben.

So viel gbeen wir im Fasching aus

Pro Person durchschnittlich 75 Euro

Faschingskostüm 60 %

Lebensmittel, Snacks & Getränke 46 %

Deko- und Partyartikel 31 %

Faschings-Make-up 23 %

Schmuck und Accessoires 15 %

In Tirol und Vorarlberg besucht mit 52 % die Mehrheit zumindest eine Faschingsveranstaltung, im Süden des Landes (Steiermark und Kärnten) sind es 47 %. Wien bildet mit 41 % das Schlusslicht. Bei den Pro-Kopf-Ausgaben sind hingegen Salzburg und Oberösterreich mit durchschnittlich 96 Euro pro Person Spitzenreiter. Es folgen Wien (80 Euro) sowie Vorarlberg und Tirol (77 Euro) – in Kärnten und Steiermark zeigt man sich mit 59 Euro am sparsamsten.

Top-Trends 2026: Von Hexen und Anime

Hexen bleiben bei Mädchen ein Dauerbrenner – 2026 aber bitte elegant und düster. Vor allem „Wicked-Witch“-Kostüme sind angesagt!

Squid Game ist auch 2026 noch überall bei Männern gefragt – der rote Overall mit Maske ist perfekt für Gruppenauftritte.

Serienliebling Miraculous Ladybug bleibt ein absoluter Kinder-Favorit – perfekt für kleine Heldinnen.

Anime-Kostüme inspiriert von Demon Hunter sind im Vormarsch.

Ninjas gehen einfach immer – und 2026 ganz besonders.

Retro-Trends wie Ganoven aus den 20er Jahren oder Hippie-Look der 70er sind bei Jungen gefragt.

Erlaubt ist sowieso alles, was Spaß macht.

Bei den Kostümen sind vor allem Figuren aus den aktuellen Hollywood-Hits und Serien im Trend.