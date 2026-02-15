Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Olympia Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Best of Vienna XXXLutz Unsere Tiere
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
E-Paper Banner

Am Dienstag

Party-Boom zum großen Faschings-Finale

15.02.26, 23:24
Teilen

Immer mehr feiern Fasching. Wir geben heuer 75 Euro aus. PLUS: Hexen und Retro-Kostüme sind heuer voll im Trend.

Am Dienstag steigt mit Faschingsdienstag das große Narren-Finale – mit vielen bunten Verkleidungen, Umzügen und dem „Villacher Fasching“ im ORF als TV-Highlight.

Heuer liegen Faschingsfeiern voll im Trend – schon am Wochenende wurde vielerorts gefeiert. Laut dem aktuellen Consumer Check, den der Handelsverband gemeinsam mit Repubblika Research durchgeführt hat, feiert fast jeder und jede Zweite (44 %) in Österreich heuer Fasching – und gibt auch mehr aus: Im Schnitt werden 75 Euro pro Person für Einkäufe im Handel ausgegeben. Vor einem Jahr waren es 69, vor zwei Jahren 63 Euro. Das entspricht einem Anstieg von 9 Prozent – und bringt einen Umsatz von rund 220 Millionen Euro.

Kostüme, Feiern – dafür geben wir Millionen aus

Ganz klar auf Platz eins der Faschingskäufe liegen Verkleidungen und Kostüme: Knapp 60 % der Feiernden kaufen heuer entsprechende Outfits. Dahinter folgen Lebensmittel, Snacks und Getränke (46 %) sowie Deko- und Partyartikel (31 %). Auch Make-up (23 %) sowie Schmuck und Accessoires (15 %) profitieren vom närrischen Treiben.

So viel gbeen wir im Fasching aus

  • Pro Person durchschnittlich 75 Euro
  • Faschingskostüm 60 %
  • Lebensmittel, Snacks & Getränke 46 %
  • Deko- und Partyartikel 31 %
  • Faschings-Make-up 23 %
  • Schmuck und Accessoires 15 %

In Tirol und Vorarlberg besucht mit 52 % die Mehrheit zumindest eine Faschingsveranstaltung, im Süden des Landes (Steiermark und Kärnten) sind es 47 %. Wien bildet mit 41 % das Schlusslicht. Bei den Pro-Kopf-Ausgaben sind hingegen Salzburg und Oberösterreich mit durchschnittlich 96 Euro pro Person Spitzenreiter. Es folgen Wien (80 Euro) sowie Vorarlberg und Tirol (77 Euro) – in Kärnten und Steiermark zeigt man sich mit 59 Euro am sparsamsten.

Top-Trends 2026: Von Hexen und Anime

  • Hexen bleiben bei Mädchen ein Dauerbrenner – 2026 aber bitte elegant und düster. Vor allem „Wicked-Witch“-Kostüme sind angesagt! 
  • Squid Game ist auch 2026 noch überall bei Männern gefragt – der rote Overall mit Maske ist perfekt für Gruppenauftritte. 
  • Serienliebling Miraculous Ladybug bleibt ein absoluter Kinder-Favorit – perfekt für kleine Heldinnen. 
  • Anime-Kostüme inspiriert von Demon Hunter sind im Vormarsch. 
  • Ninjas gehen einfach immer – und 2026 ganz besonders. 
  • Retro-Trends wie Ganoven aus den 20er Jahren oder Hippie-Look der 70er sind bei Jungen gefragt.
  • Erlaubt ist sowieso alles, was Spaß macht.

Bei den Kostümen sind vor allem Figuren aus den aktuellen Hollywood-Hits und Serien im Trend.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen