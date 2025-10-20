Überraschend! In diesen Städten sind die Menschen am glücklichsten

Time Out hat die glücklichsten Städte der Welt gekürt – mit 3 überraschenden Cities an der Spitze.

Was macht Einwohner einer Stadt besonders glücklich? Für viele sind Faktoren wie Umwelt, Wirtschaft oder Gesundheit entscheidend. Doch das echte Lebensgefühl entsteht oft durch die kleinen Dinge: ein herzliches Miteinander in der Nachbarschaft, grüne Parks, kreative Kultur und einfach das gewisse Etwas, das eine Stadt besonders macht.

Das britische Magazin "Time Out" wollte es genau wissen und befragte über 18.000 Stadtmenschen weltweit, was sie an ihrer Stadt besonders glücklich macht. Die Teilnehmenden sollten ihre Heimatstädte nach Kriterien wie Kultur, Nachtleben, Essen, Erschwinglichkeit, Lebensqualität – und natürlich Glück – bewerten.

Das Ergebnis: Abu Dhabi ist die glücklichste Stadt der Welt 2025

Platz 1 im Ranking sichert sich Abu Dhabi.

© Getty Images

Die Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate erhielt beinahe perfekte Bewertungen. 99 Prozent der Befragten gaben an, dass ihre Stadt sie glücklich macht, 96 Prozent finden, dass die Menschen dort positiv gestimmt sind, und 93 Prozent fühlen sich in Abu Dhabi glücklicher als irgendwo sonst. Dazu punktet die Metropole mit viel Grün, Kultur und erstaunlich guter Fußgängerfreundlichkeit.

Platz 2: Medellín

© Getty Images

Einst berüchtigt, heute bewundert: Die Hauptstadt Kolumbiens gilt mittlerweile als Vorzeigestadt Südamerikas. 97 Prozent der Einheimischen in Medellín sagen, sie finden Freude im Alltag – und wer einmal dort war, versteht warum. Ewiger Frühling, lebendige Straßen, pulsierende Musik und köstliches Essen machen Medellín zur wahren Gute-Laune-Metropole.

Platz 3: Kapstadt

© Getty Images

Die südafrikanische Perle Kapstadt landet auf Rang drei des Glücks-Index. Mit seinen Blue-Flag-Stränden, dem majestätischen Tafelberg und einer kreativen Kunst- und Food-Szene ist es kein Wunder, dass 97 Prozent der Einwohner ihre Stadt lieben. Sonne, Meer und Lebensfreude – besser als in Kapstadt geht’s kaum!

Die 20 glücklichsten Städte der Welt 2025

Abu Dhabi, VAE Medellín, Kolumbien Kapstadt, Südafrika Mexiko-Stadt, Mexiko Mumbai, Indien Peking, China Shanghai, China Chicago, USA Sevilla, Spanien Melbourne, Australien Brighton, Großbritannien Porto, Portugal Sydney, Australien Chiang Mai, Thailand Marrakesch, Marokko Dubai, VAE Hanoi, Vietnam Jakarta, Indonesien Valencia, Spanien Glasgow, Großbritannien

Besonders auffällig: Unter den 20 glücklichsten Städten befinden sich nur 5 in Europa. Ob Wüste, Dschungel oder Küste – Glück kennt offenbar keine Grenzen.

Wer 2025 auf Städtereise geht, sollte vielleicht weniger nach Sehenswürdigkeiten suchen und mehr nach dem Lächeln der Einheimischen.