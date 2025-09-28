Österreich erlebt größte Sonnenfinsternis seit Jahrzehnten

Österreich wird Zeuge eines außergewöhnlichen Himmelsereignisses – der markantesten Sonnenfinsternis seit Jahren.

Wien. Am 12. August 2026 erwartet Österreich das spektakulärste Himmelsereignis seit der totalen Sonnenfinsternis von 1999. Zwar bleibt es diesmal bei einer partiellen Finsternis, doch der Bedeckungsgrad ist außergewöhnlich hoch: In Wien verschwinden rund 87 Prozent der Sonnenscheibe hinter dem Mond, in Salzburg sogar bis zu 89 Prozent.

Besonders macht dieses Ereignis nicht nur die starke Verfinsterung, sondern auch der Zeitpunkt. Erst spät am Nachmittag schiebt sich der Neumond vor die Sonne – da steht sie schon tief am westlichen Horizont. Wer das Schauspiel verfolgen möchte, braucht daher einen Standort mit freier Sicht nach Westen.

Ein vollständiges "Verdunkeln" bleibt Beobachtern in Österreich jedoch verwehrt – eine totale Sonnenfinsternis gibt es nur in Teilen Spaniens, auf Island und in Grönland.

Richtiger Augenschutz wichtig

Wichtig bleibt der richtige Augenschutz: Experten warnen eindringlich vor improvisierten Methoden. Nur spezielle Sonnenfinsternis-Brillen schützen die Augen zuverlässig vor den gefährlichen Sonnenstrahlen.

Für heimische Sternenfans ist die markante partielle Sonnenfinsternis 2026 ein seltenes Highlight, denn die nächste totale Sonnenfinsternis wird in Mitteleuropa erst 2081 sichtbar sein. Umso mehr lohnt es sich, diesen Sommerabend schon jetzt im Kalender zu markieren.