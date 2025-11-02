Das sollten Sie in der Woche vom 3. November bis 9. November laut Mondkalender tun

Mondexpertin und Autorin Johanna Paungger Poppe nutzt die Weisheit der Mondphasen, um Ihre Woche bewusst zu gestalten – für Entscheidungen, Projekte oder Ihr Wohlbefinden. Lassen Sie sich von den Mondzyklen inspirieren und lernen Sie, mit der Energie des Mondes im Einklang zu leben.
Ihr wöchentlicher Mondkalender: 03.11. - 09.11.
Montag - 03. November 2025
- Mond nimmt zu
- Widder
An Widder kommt es häufig zu heftigen Kopfschmerzen. Passen Sie deshalb auf, dass Sie keine Genussmittel zu sich nehmen.
Dienstag – 04. November 2025
- Mond nimmt zu
- Widder
Kopfmassagen lindern Verspannungen und Schmerzen. Auch in der kalten Jahreszeit tun Smoothies gut. Aber: Heute keine Tiefenreinigung im Gesicht machen lassen.
Mittwoch – 05. November 2025
- Vollmond
- Stier
Im zunehmenden Mond kommt es schneller zu allergischen Reaktionen und noch verstärkt, wenn gerade Stier herrscht. Stier und gleichzeitig Vollmond kann sehr belastend sein.
Donnerstag – 06. November 2025
- Mond nimmt ab
- Stier
Den Halsbereich bei Kindern vor Wind und Kälte schützen. Schwarz wirkt heute eher belastend und bremst ein. Wenn möglich: Schwere Eingriffe im Unterkiefer eher meiden.
Freitag – 07. November 2025
- Mond nimmt ab
- Zwillinge
Bei Mani- und Pediküre nicht zu tief feilen! Gesichtsreinigungen wirken jetzt besonders schonend. Auch gut: Gymnastik für den Schulterbereich und die Arme.
Samstag – 08. November 2025
- Mond nimmt ab
- Zwillinge
Unentschlossenheit ist heute ein ständiger Begleiter. Massieren Sie tagsüber die Hände immer wieder und verzichten Sie heute auf Mani- und Pediküre.
Sonntag – 09. November 2025
- Mond nimmt ab
- Krebs
Atemübungen an der frischen Luft stärken den ganzen Körper. Problemwäsche wie Vorhänge und Teppiche werden heute sauber.