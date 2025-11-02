Alles zu oe24VIP
Das sollten Sie in der Woche vom 3. November bis 9. November laut Mondkalender tun
© Getty Images

KW 45

Das sollten Sie in der Woche vom 3. November bis 9. November laut Mondkalender tun

02.11.25, 07:00
Teilen

Mondexpertin und Autorin Johanna Paungger Poppe nutzt die Weisheit der Mondphasen, um Ihre Woche bewusst zu gestalten – für Entscheidungen, Projekte oder Ihr Wohlbefinden. Lassen Sie sich von den Mondzyklen inspirieren und lernen Sie, mit der Energie des Mondes im Einklang zu leben. 

Ihr wöchentlicher Mondkalender: 03.11. - 09.11.

Montag - 03. November 2025

  • Mond nimmt zu
  • Widder

An Widder kommt es häufig zu heftigen Kopfschmerzen. Passen Sie deshalb auf, dass Sie keine Genussmittel zu sich nehmen.

Dienstag – 04. November 2025

  • Mond nimmt zu
  • Widder

Kopfmassagen lindern Verspannungen und Schmerzen. Auch in der kalten Jahreszeit tun Smoothies gut. Aber: Heute keine Tiefenreinigung im Gesicht machen lassen.

Mittwoch – 05. November 2025

  • Vollmond
  • Stier

Im zunehmenden Mond kommt es schneller zu allergischen Reaktionen und noch verstärkt, wenn gerade Stier herrscht. Stier und gleichzeitig Vollmond kann sehr belastend sein.

Donnerstag – 06. November 2025

  • Mond nimmt ab
  • Stier

Den Halsbereich bei Kindern vor Wind und Kälte schützen. Schwarz wirkt heute eher belastend und bremst ein. Wenn möglich: Schwere Eingriffe im Unterkiefer eher meiden.

Freitag – 07. November 2025

  • Mond nimmt ab
  • Zwillinge

Bei Mani- und Pediküre nicht zu tief feilen! Gesichtsreinigungen wirken jetzt besonders schonend. Auch gut: Gymnastik für den Schulterbereich und die Arme.

Samstag – 08. November 2025

  • Mond nimmt ab
  • Zwillinge

Unentschlossenheit ist heute ein ständiger Begleiter. Massieren Sie tagsüber die Hände immer wieder und verzichten Sie heute auf Mani- und Pediküre.

Sonntag – 09. November 2025

  • Mond nimmt ab
  • Krebs

Atemübungen an der frischen Luft stärken den ganzen Körper. Problemwäsche wie Vorhänge und Teppiche werden heute sauber.

