Mondkalender 2025: Alle Termine für Vollmond und Neumond

Ob es um Gartenarbeit, erholsamen Schlaf oder den perfekten Zeitpunkt für den nächsten Haarschnitt geht – der Vollmond beeinflusst viele Bereiche unseres Lebens. Wann ist der nächste Vollmond im Jahr 2025?

Auch im Jahr 2025 erhellt der Vollmond zwölf Mal den Nachthimmel. Damit Sie keine dieser besonderen Nächte verpassen, haben wir alle Vollmondtermine des kommenden Jahres für Sie zusammengestellt.

Der erste Vollmond des Jahres

Im Jänner leuchtet der erste Vollmond des Jahres am Himmel. Er wird auch „Hartung“ oder „Eismond“ genannt.

Vollmonde im Jahr 2025

Montag 13. Jänner 23:26 Uhr Mittwoch 12. Februar 14:53 Uhr Freitag 14. März 07:54 Uhr Sonntag 13. April 02:22 Uhr Montag 12. Mai 18:55 Uhr Mittwoch 11. Juni 09:43 Uhr Donnerstag 10. Juli 22:36 Uhr Samstag 9. August 09:55 Uhr Sonntag 7. September 20:08 Uhr Dienstag 7. Oktober 05:47 Uhr Mittwoch 5. November 14:19 Uhr Freitag 5. Dezember 00:14 Uhr

Neumonde im Jahr 2025

Mittwoch 29. Jänner 13:55 Uhr Freitag 28. Februar 01:44 Uhr Sonntag 29. März 11:57 Uhr Montag 27. April 21:31 Uhr Mittwoch 27. Mai 05:02 Uhr Donnerstag 25. Juni 12:31 Uhr Samstag 24. Juli 21:11 Uhr Sonntag 23. August 08:06 Uhr Dienstag 21. September 21:54 Uhr Mittwoch 21. Oktober 14:25 Uhr Freitag 20. November 07:47 Uhr Sonntag 20. Dezember 02:43 Uhr

Zwei Sonnen- und Mondfinsternisse

2025 erwarten uns zwei Sonnen- und zwei Mondfinsternisse. Den Anfang macht eine Mondfinsternis am 14. März, von der in Mitteleuropa jedoch nur der Beginn sichtbar ist. Kurz darauf, am 29. März, folgt eine partielle Sonnenfinsternis, die ebenfalls bei uns wenig spektakulär ausfällt.

Spannender wird es bei der Mondfinsternis am 7. September: An diesem Abend erscheint der Mond in Mitteleuropa bereits vollständig verfinstert am Himmel. Besonders beeindruckend ist das allmähliche Zurückweichen des Erdschattens, das dann gut zu beobachten ist. Die zweite Sonnenfinsternis des Jahres am 21. September bleibt hingegen in unserer Region gänzlich verborgen.