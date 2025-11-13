Alles zu oe24VIP
Sölden
Hohe Strafen

Nach Exzessen: Ski-Mekka Sölden verhängt Alkoholverbot

13.11.25, 06:31
Bei Verstößen drohen saftige Strafen. 

Immer mehr Skiorte wehren sich gegen die Exzesse von Après-Ski-Touristen. Nachdem es in Sölden in den vergangenen Jahren mehrere Zwischenfälle gegeben hat, macht der Ort im Tiroler Ötztal nun Ernst. Im Gemeinderat wurde ein Alkoholverbot beschlossen, das ab 1. Dezember in Kraft gilt.

Bis zu 2.000 Euro Strafe

Konkret gibt es vom 1. Dezember 2025 bis zum 19. April 2026 eine „alkoholfreie Zone“ im öffentlichen Raum. Damit ist sowohl der Konsum von Alkohol als auch das Mitführen von geöffneten Flaschen, Dosen oder Bechern mit Alkohol auf der Straße verboten.

Apres Ski
Das Verbot erstreckt sich über die gesamte „Partymeile“ in Sölden von der Giggijochbahn bis zur Gaislachkoglbahn. Darüber hinaus sind auch die Plätze rund um die Freizeit Arena, das Sozialzentrum, das Waldele und der Platz beim Zentrumsshuttle betroffen.

Das Alkoholverbot soll lückenlos kontrolliert werden, bei Verstößen drohen Geldstrafen von bis zu 2.000 Euro. Das Verbot gilt nur im öffentlichen Raum, in Lokalen darf man natürlich weiterhin Alkohol trinken.

