E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Erstes heimisches Skigebiet gibt Schneegarantie
Start in die Saison

Erstes heimisches Skigebiet gibt Schneegarantie

07.11.25, 16:19
Bereits heute startet das erste Nicht-Gletscherskigebiet in die Saison. 

Langsam aber sicher steigt die Vorfreude auf den Winter. Nach den Gletschern hat nun mit dem Resterkogel (Teil von KitzSki) auch das erste Skigebiet auf niedrigeren Höhen bereits geöffnet. Dabei nutzt man ein Schneedepot vom vergangenen Winter und rollt damit einen Schneeteppich aus.

Die Bergbahn Kitzbühel führt auch als erstes Nicht-Gletscherskigebiet in der Wintersaison 2025/26 eine Schneegarantie ein. Zwischen 21. Dezember 2025 und 14. März 2026 ist sichergestellt, dass Skifahren im Premium-Zeitraum möglich ist.

 

Skifahren ist in diesem Winter aber besonders teuer: Mancherorts wird die 80-Euro-Marke für einen Tagesskipass geknackt - etwa im Tiroler Sölden bzw. am Arlberg. "Wir Betreiber versuchen die Preise so zu gestalten, dass wir keine Verluste machen", erklärt Seilbahnen-Obmann Abg. Franz Hörl (ÖVP) und verweist auf höhere Energiepreise, Personal- und Baukosten.

