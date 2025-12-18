Alles zu oe24VIP
Shopping Channel Deal Dreame Tasti Aufmacher
© Dreame, KI-generiert
Alle Produkte werden von der Redaktion unabhängig ausgewählt. Im Falle eines Kaufs des Produkts nach Klick auf den Link erhalten wir ggf. eine Provision.

Alternative zu Ninja

Heiße Neuheit! Dreame Tasti Glas Airfryer jetzt günstig bei MediaMarkt

18.12.25, 15:11
Mit dem Tasti Glas-Airfryer kommt Hersteller Dreame auffällig nah an Design und Funktionen der Ninja Crispi heran – nur für deutlich weniger Geld. Was kann die neue Heißluftfritteuse mit Glasbehälter? 

Airfryer gehören mittlerweile in viele Küchen – und mit der Tasti bringt Hersteller Dreame eine mobile Glas-Fritteuse mit praktischem Doppelbehälter-Design auf den Markt. Anders als viele klassische Fritteusen hat sie zwei hitzebeständige Glasbehälter, die sich für Snacks oder komplette Gerichte eignen. Wir prüfen, was die Küchen-Neuheit kann und für wen sie sich lohnt.

Dreame Tasti: Dieser Glas-Airfryer ist mobil und praktisch

Die Dreame Tasti* ist ein stylischer Neuzugang im Airfryer-Regal – und hebt sich direkt durch ein besonderes Merkmal ab: Sie kommt mit zwei Glasbehältern statt eines normalen Frittierkorbs. Mit 2,5 Litern und 4,5 Litern Fassungsvermögen lassen sich damit Pommes, Hühnchen, Gemüse und Co. in großen und kleinen Portionen zubereiten. Anschließend: Deckel drauf und ab in den Kühlschrank oder die Tasche – ideal fürs Meal-Prepping oder als Lunchlösung im Büro.

  • Zwei Glasbehälter: 2,5 und 4,5 Liter, 1 Deckel
  • Temperatur: 60 bis 200 Grad Celsius
  • Leistung: maximal 1.500 Watt
  • Funktionen: 5 Programme, Hochtemperatur-Dampfsperre, Temperaturfühler-Anzeige

Shopping Channel Deal Dreame Tasti Glas-Heißluftfritteuse

Dreame Tasti Glas-Heißluftfritteuse – für 88,00 Euro bei Media Markt*

© Dreame

Für wen lohnt sich die Glas-Heißluftfritteuse von Dreame?

Mit 1.500 Watt Leistung ist die Fritteuse energieeffizient und dennoch leistungsstark genug für krosse Ergebnisse. Die Hochtemperatur-Dampfsperre-Funktion sorgt dafür, dass etwa Fleisch außen schön knusprig wird und innen zart bleibt. Die kompakte Bauform macht sie perfekt für kleine Küchen oder auch mobile Einsätze, etwa im Camper. Auch wer regelmäßig vorkocht, trifft mit der Glas-Heißluftfritteuse eine gute Wahl: Die Behälter können nach dem Zubereiten in den Kühlschrank, ganz ohne Umfüllen. Für Liebhaber stylisher Küchengeräte macht sich diese Fritteusen-Neuheit auch gut als Weihnachtsgeschenk!

Alternative: Ninja Crispi punktet auch mit Glas-Design

Wer noch etwas mehr Leistung möchte, kann alternativ zum originalen Glas-Airfryer von Ninja* greifen:

  • Zwei Glasbehälter: 1,4 und 3,8 Liter, 2 Deckel
  • Temperatur: 70 bis 185 Grad Celsius
  • Leistung: maximal 1.700 Watt
  • Funktionen: 4 Programme

Shopping Channel Deal Ninja Crispi Glas-Heißluftfritteuse

Ninja Crispi Glas-Heißluftfritteuse – für 119,99 Euro bei Media Markt* 

© Ninja

Die Ninja Crispi bietet bis zu 1.700 Watt Leistung und kommt ebenfalls mit zwei Glasbehältern, die allerdings etwas kleiner sind als bei Dreame. Damit ist die Ninja-Heißluftfritteuse noch besser geeignet, um die Behälter ins Büro oder die Schule mitzunehmen. Ebenfalls praktisch: Anders als bei der Dreame-Fritteuse gibt es hier zwei Deckel im Lieferumfang, sodass beide Behälter gleichzeitig in den Kühlschrank wandern können.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzliche Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei nicht.

