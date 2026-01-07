Airfryer-Geheimtrick: So werden Pommes jetzt extra knusprig

Außen goldbraun, innen fluffig – und das ganz ohne Fettbad: Mit einem simplen Airfryer-Trick gelingen Pommes plötzlich auf einem ganz neuen Knusper-Level. Das Beste daran: Sie brauchen dafür weder teure Zutaten noch Profi-Equipment.

Die Heißluftfritteuse ist längst Fixstarter in vielen Küchen. Schnell, energiesparend und deutlich fettärmer als klassische Fritteusen – der Airfryer hat das Kochen verändert. Doch gerade bei Pommes bleibt oft ein Wunsch offen: mehr Knusprigkeit! Genau hier setzt ein überraschend einfacher Trick an, den selbst Profiköche täglich nutzen – und der Pommes und Co. im Airfryer spürbar besser macht.

Der einfache Knusper-Trick: Wenig Öl, aber gezielt

Der entscheidende Unterschied liegt nicht in der Menge, sondern in der Art der Ölverwendung. Statt Pommes vor dem Garen in Öl zu wenden, wird das Fett fein zerstäubt. Ein hauchdünner Ölfilm reicht aus, um die Oberfläche optimal zu rösten, ohne die Pommes zu beschweren.

Der Effekt:

gleichmäßige Bräune

deutlich mehr Crunch

weniger Fett und Kalorien

Wichtig ist dabei eine feine, gleichmäßige Verteilung – und genau hier kommt ein entscheidendes Küchen-Tool ins Spiel.

Edel und hochwertig: Ölsprüher für präzise Dosierung

SCHMIDT & KRAMER Ölsprüher

Wer beim Kochen Wert auf Design und Kontrolle legt, greift zu diesem hochwertigen Ölsprüher. Das robuste Edelstahlgehäuse schützt das Glas und hält Licht fern – ideal, um empfindliche Öle wie Olivenöl frisch zu halten.

Warum er im Airfryer überzeugt:

extrem feine Zerstäubung für gleichmäßigen Knusper-Effekt

präzise Dosierung statt Öl-Überfluss

vielseitig einsetzbar: für Airfryer, Salate, Grill und Backformen

Gerade bei Pommes sorgt der feine Sprühnebel dafür, dass Gewürze besser haften und die Oberfläche perfekt röstet.

SCHMIDT & KRAMER Ölsprüher

So klappt’s Schritt für Schritt

Pommes (frisch oder tiefgekühlt) zunächst ohne Öl im Airfryer vorgaren. Kurz herausziehen, Pommes leicht auflockern. Mit dem Ölsprüher eine feine Schicht Öl auftragen – dieser kleine Zwischenschritt macht den großen Unterschied. Würzen, zurück in den Airfryer – fertig und besonders knusprig.

Günstig und aktuell reduziert: Ölsprüher zum Sparpreis

BETA NOBLE Ölsprüher

Wer eine preiswerte Alternative sucht, wird bei dem BETA NOBLE Ölsprüher fündig. Die verstärkte Glasflasche ist robust, BPA-frei und ideal für den täglichen Einsatz. Pro Sprühstoß werden rund ein Gramm Öl abgegeben – perfekt für kalorienbewusstes Kochen. Jetzt 36 Prozent im Preis reduziert.

Pluspunkte:

fächerförmige Düse für gleichmäßige Verteilung

rutschfestes Design

kompakt und ideal für Airfryer-Körbe

Gerade für Einsteiger ein günstiger Weg zu besseren Pommes.

BETA NOBLE Ölsprüher

Noch kein Airfryer? Diese Modelle sind aktuell echte Schnäppchen

Besonders beliebt und stark reduziert: Ninja Dual Zone Digital Air Fryer

Zwei Garschubladen, sechs Programme und ordentlich Power: Dieser Airfryer gehört zu den meistverkauften Modellen. Unterschiedliche Speisen gleichzeitig zubereiten? Kein Problem. Und das Beste? Aktuell gibt’s das Modell mit einem Rabatt von 22 Prozent.

Highlights:



9,5 Liter Gesamtvolumen

bis zu 75 % weniger Fett

ideal für Familien und größere Portionen

Ninja Dual Zone Digital Air Fryer

Extrem günstige Alternative: Chefman Heißluftfritteuse

Klein, modern und überraschend leistungsstark. Dank Hi-Fry-Technologie erreicht das Gerät bis zu 235 Grad Celsius – ideal für extra knusprige Pommes in wenigen Minuten. Ganze 36 Prozent Rabatt gibt es derzeit auf den sowieso schon günstigen Preis. Ein echtes Preis-Leistungs-Wunder für Sparfüchse.

Überzeugt durch:



kompaktes Design mit Sichtfenster

Touch-Display und Schnellprogramme

ideal für 3-5 Personen

Chefman Heißluftfritteuse 5,7 L

Mehr Crunch mit minimalem Aufwand

Ob günstiger Ölsprüher oder hochwertiges Design-Modell – der feine Ölnebel ist der Schlüssel zu perfekten Airfryer-Pommes. In Kombination mit einem guten Gerät wird aus der Heißluftfritteuse ein echter Knusper-Profi. Wer den Trick einmal ausprobiert, will Pommes garantiert nicht mehr anders machen.

