BW Linz jagt Sieg und hofft auf Schützenhilfe im Meistergruppen-Rennen

Um in der letzten Runde vor der Punkteteilung noch auf den Meistergruppen-Zug aufzuspringen, benötigt Blau-Weiß Linz am Sonntag (17 Uhr, live auf Sky) im Heimspiel gegen TSV Hartberg nicht nur einen Sieg, sondern auch Schützenhilfe.

Alles, was Sie über das Schicksalsspiel von BW Linz gegen TSV Hartberg am Sonntag (ab 17 Uhr, im Sport24-Liveticker) wissen müssen:

Der TSV Egger Glas Hartberg ist in der ADMIRAL Bundesliga gegen den FC Blau-Weiß Linz ungeschlagen (2S 1U) – gegen kein anderes Team bei mindestens drei Duellen. Blau-Weiß Linz ist in der Bundesliga sonst noch gegen den Grazer AK (2 Duelle) sowie SC Austria Lustenau und SK Puntigamer Sturm Graz (je 4 Duelle) sieglos.

Der TSV Egger Glas Hartberg traf in jedem der 16 Pflichtspielduelle (oberhalb der Regionalliga) gegen den FC Blau-Weiß Linz und erzielte dabei 30 Tore. In den letzten sieben dieser Duelle trafen die Oststeirer sogar immer mindestens doppelt (insg. 18 Tore).

Der FC Blau-Weiß Linz gewann zuletzt in der ADMIRAL Bundesliga zwei Spiele in Folge – zum dritten Mal in dieser BL-Saison (Runde 6,7 | 15, 16 & 20, 21). In der Premierensaison gewann Blau-Weiß nur einmal mehrere BL-Spiele in Folge (damals 3 in Folge von Runde 28-30).

Der FC Blau-Weiß Linz holte in dieser Saison der ADMIRAL Bundesliga 30 Punkte aus den ersten 21 Spielen und damit um 11 Punkte mehr als im gesamten Grunddurchgang 2023/24. Blau-Weiß feierte im 21. Saisonspiel den neunten Sieg und damit bereits jetzt mehr als in der gesamten vergangenen BL-Saison in 32 Spielen (7S 11U 14N).

Der TSV Egger Glas Hartberg blieb in der ADMIRAL Bundesliga in den letzten drei Auswärtsspielen ungeschlagen und holte aus diesen fünf Punkte – gleich viele Punkte wie aus den ersten sieben BL-Auswärtsspielen dieser Saison (1S 2U 4N). Hartberg blieb in den letzten drei BL-Auswärtsspielen ohne Gegentor – erstmals seit September 2023 und nie länger.