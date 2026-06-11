TV
E-Paper
Politik

Erneuerbaren-Ausbau

Also doch: Grüne stimmen riesigem Energiegesetz zu

© APA/HANS KLAUS TECHT
Gewessler verschafft der Regierung nötige Zweidrittelmehrheit
OE24 auf Google bevorzugen

Nach der Strommarktreform gibt es heute den nächsten Durchbruch: Das EABG - das sogenannte Energieausbau-Beschleunigungsgesetz - kommt. Die Einigung mit den Grünen steht. Dies erfuhr oe24 aus Koalitionskreisen.

Die Energiesprecher treten um 10.45 Uhr vor die Presse. Minister Wolfgang Hattmannsdorfer und Staatssekretärin Zehetner (ÖVP) haben dann später ebenfalls ein Pressegespräch.

In der Koalition sieht man das EABG als einen "Gamechanger" der Energie- und Verfahrenspolitik: Es beschleunigt Genehmigungen, macht Österreich unabhängiger von Energieimporten und sorgt am Ende für günstigere Preise für alle.

Auch interessant

Österreich bekommt neues Immobilienportal

Messer-Mann irrte in fremdem Garten herum und bedrohte Bewohner

Simone schießt gegen Mausi! "Soll Bikini-Fotos schicken"

"Hammer und Sichel" - Kickl attackiert Marterbauer

Toter Mann in Werkstatt gefunden: Es war Mord!

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Geheim-Brief an Stiftungsrat zur ORF-Wahl

Höhere Strafen für Verkehrssünder

Nach Budget-Rede: Wird zu hart gespart?

Die Analyse: Das kann Marterbauers neues Budget

Sterbehilfe: Regierung bringt Neuregelung auf den Weg

Finanzminister im ORF gegrillt

Also doch: Grüne stimmen riesigem Energiegesetz zu

"Stillstand": Opposition zerpflückt Budget

"Hammer und Sichel" - Kickl attackiert Marterbauer

Enthüllt: So läuft die geheime ORF-Wahl heute ab