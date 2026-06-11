Also doch: Grüne stimmen riesigem Energiegesetz zu

Gewessler verschafft der Regierung nötige Zweidrittelmehrheit

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Nach der Strommarktreform gibt es heute den nächsten Durchbruch: Das EABG - das sogenannte Energieausbau-Beschleunigungsgesetz - kommt. Die Einigung mit den Grünen steht. Dies erfuhr oe24 aus Koalitionskreisen.

Die Energiesprecher treten um 10.45 Uhr vor die Presse. Minister Wolfgang Hattmannsdorfer und Staatssekretärin Zehetner (ÖVP) haben dann später ebenfalls ein Pressegespräch.

In der Koalition sieht man das EABG als einen "Gamechanger" der Energie- und Verfahrenspolitik: Es beschleunigt Genehmigungen, macht Österreich unabhängiger von Energieimporten und sorgt am Ende für günstigere Preise für alle.