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Verbleib in Mainz? Posch-Zukunft wohl entschieden
© getty

Leihklub

Verbleib in Mainz? Posch-Zukunft wohl entschieden

08.04.26, 19:40
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Stefan Poschs Leihe im Winter zu Mainz 05 hat sich voll ausgezahlt. Der Innenverteidiger verpasste bei den Deutschen noch nicht eine Sekunde, nun soll eine Entscheidung um seine Zukunft gefallen sein.

Wie die "SportBild" berichtet, möchten die Mainzer den ÖFB-Kicker behalten. Bei Como, die sich aktuell auf Rang vier in der Serie befinden, war der 28-Jährige am Ende nicht mehr gesetzt.

Keine Kaufoption vorhanden

Einziges Problem: Eine Kaufoption soll im Leihvertrag nicht verankert sein, es ginge also an den Verhandlungstisch. Sollte der Klub von Cesc Fabregas die Königsklasse erreichen, hätten sie wohl keine hohe Ablöse nötig. 

Como verpflichtete den variabel einsetzbaren Defensivspieler nach eigener Leihe erst im Jänner fix für 5,50 Millionen Euro und verlieh ihn direkt weiter. Pochen die Italiener nun auf eine ähnliche oder höhere Summe, wäre das für Mainz nicht einfach so zu stemmen.

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