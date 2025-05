Das ist die 1. Forderung von Alonso an Real Madrid

Die Verpflichtung von Xabi Alonso bei Real Madrid ist noch nicht einmal offiziell bestätigt, schon gibt es die ersten Gerüchte über mögliche Transfers.

Der aktuelle Leverkusen-Trainer plant die ersten Transfers für seinen möglichen neuen Arbeitgeber. Seine erste Forderung ist, einen echten Neuner zu holen, so berichtet der spanische Fernsehsender "Telemadrid".

Laut ihnen wünscht sich Alonso einen von drei Kandidaten. Der Erste wäre der schwedische Goalgetter von Sporting Lissabon, Viktor Gyökeres (26). Er erzielte in dieser Saison in 49 Pflichtspielen 52 Tore. Das Problem: Gyökeres steht bei etlichen anderen Topklubs auf der Liste, unter anderem Arsenal hat ein großes Interesse an ihm.

Alte Bekannten

Die anderen beiden sind alte Bekannte für Alonso. "Telemadrid" nennt dabei die beiden Bayer-Stürmer Patrik Schick (29) und Viktor Boniface (24) als mögliche Alternativen.

Aber bei Real Madrid wird auch auf ihre Jugend geblickt. Dort brilliert gerade der 21-jährige Gonzalo García. Er schoss in der aktuellen Saison der spanischen dritten Liga in 34 Spielen 24 Tore.