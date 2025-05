Hammer-Gerücht: Holt Klopp Ancelotti jetzt zu Red Bull?

Das wäre ein echter Paukenschlag. Kommt Ancelotti zu Red Bull?

Ein ganz heißes Gerücht könnte für mächtig Wirbel sorgen. Angeblich ist Red Bull an Ancelotti dran.

Trainer für die neue Saison

Die Roten Bullen aus Leipzig suchen einen Trainer für die neue Bundesliga-Saison, nachdem Marco Rose entlassen worden ist. Unter den verschiedenen Kandidaten für Leipzig könnte jetzt ein Name ganz heiß werden: Davide Ancelotti.

Vater Noch-Real-Trainer

Davide ist der Sohn von Trainer-Legende Carlo Ancelotti, der Noch-Real-Trainer soll wohl bald die brasilianische Auswahl übernehmen. Davide begleitet seinen Vater seit vielen Jahren als Co-Trainer - und hat auch schon Bundesliga-Erfahrung. Die beiden waren zusammen beim FC Bayern.

Rückkehr in die Bundesliga?

Gibt es jetzt die Bundesliga-Rückkehr für den Ancelotti-Sohn? Wie die deutsche "Bild" berichtet, ist der Name bei RB Leipzig ernsthaft gefallen und wird diskutiert. Allerdings soll die Konkurrenz groß sein - mehrere Vereine haben Interesse an Ancelotti. Davide spricht fließend fünf Sprachen – Italienisch, Spanisch, Englisch, Französisch und Deutsch. Sprachbarrieren würde es also nicht geben - und die deutsche Bundesliga hätte wieder einen Ancelotti an der Seitenlinie.