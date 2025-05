Real-Hammer: Einigung mit Ancelotti erreicht

Laut "The Athletic" haben sich der Italiener Carlo Ancelotti und Real Madrid mündlich einigen können.

Der 65-Jährige und die Königlichen konnten sich über eine vorzeitige Vertragsauflösung einigen. Dabei sind noch einige Details zu klären, aber ein offizielles Statement des Klubs wird noch vor Saisonende erwartet.

Der genaue Zeitpunkt ist noch unbekannt. "The Athletic" schreibt, dass ein Statement sogar direkt nach dem kommenden El Clásico (10. Mai 2025) veröffentlicht werden könnte.

Enttäuschende Saison

Ancelotti hätte einen Vertrag bis 2026 gehabt, konnte in dieser Saison mit seinem Team selten beeindrucken. In der Liga liegt man aktuell vier Punkte hinter den ewigen Rivalen FC Barcelona. Gegen sie verlor Real Madrid auch das Copa del Rey-Finale mit 3:2 nach der Verlängerung. In der Champions League schieden die Königlichen enttäuschend mit einem Gesamtresultat von 5:1 gegen Arsenal aus.

Neben den Resultaten will auch der Italiener gerne den Trainerposten bei Brasilien übernehmen. Die Selecao erhofft sich, mit Ancelotti endlich den Wunsch nach dem 6. WM-Titel zu erfüllen.

Als fixer Nachfolger gilt schon seit Wochen Xabi Alonso. Er wird voraussichtlich Bayer Leverkusen am Ende der Saison verlassen.

Erfolgreiche Zeit

Carlo Ancelotti konnte seit dem Sommer 2021 bei Real Madrid zwei Mal die Königsklasse, ein Mal die spanische Meisterschaft, ein Mal die Klub-WM, zwei Mal den UEFA-Supercup, ein Mal die Copa del Rey und zwei Mal den spanischen Supercup gewinnen. Der Italiener war schon von 2013 bis 2015 der Trainer von den Königlichen. Damals holte er 2014 den langersehnten "La Décima", den zehnten Champions-League-Titel.