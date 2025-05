Nach Fußball-Derby: Fans mit K.o.-Tropfen betäubt

Nach dem Derby in Oberösterreich kam es zum Eklat.

Jetzt ermittelt die Polizei. Die schönste Nebensache der Welt ist in Oberösterreich aus dem Ruder gelaufen. Nach einem Derby wurden Fans mit K.-o.-Tropfen betäubt. Die Tropfen wurden in die Getränke gemischt.

Am Rande des Derbys

Das Ganze ereignete sich am Karsamstag: Am Rande des Derbys zwischen dem SV Gallneukirchen und der Sportunion Schweinbach. In einer gemeinsamen Erklärung äußerten sich die Vereine: "Leider ist es am Karsamstag beim Derby zwischen dem SV Gallneukirchen und der Sportunion Schweinbach zu einem äußerst bedauerlichen und verwerflichen Vorfall gekommen: Mehreren Personen wurden im Bereich des Schweinbacher Fansektors, vermutlich von Personen, die außerhalb unseres Einflussbereiches liegen, mutmaßlich sogenannte K.-o.-Tropfen oder ähnlich wirkende Substanzen ins Getränk gemischt. Die Betroffenen berichten einhellig über mehrere Stunden andauerndes vollkommenes Black-out."

Vereine verurteilen Aktion

Weiter wird der Vorfall so geschildert: "Wir als Sportunion Schweinbach und SV Gallneukirchen verurteilen derartige Handlungen strengstens und distanzieren uns davon aufs Äußerste! Es ist für uns außerhalb jeder Vorstellungskraft, dass ein derartiger Vorfall auf der Tribüne eines Sportplatzes passieren kann! Wir fühlen uns zutiefst betroffen. Fußball und Sport sollen Spaß und Freude bereiten und mit positiven Emotionen für Sportler und Zuschauer/innen verbunden sein und dürfen niemals für kriminelle Handlungen missbraucht werden."

Die Polizei bestätigte den Vorfall. Über die Hintergründe der Tat und auch die Anzahl der Opfer herrscht bis dato noch Unklarheit.