14.500 Gäste: Erfolgreiche Bilanz für Crossing Europe

Das Linzer Filmfestival Crossing Europe zieht eine erfolgreiche Bilanz: 14.500 Besucher, starke Auslastung und preisgekrönte Filme aus ganz Europa.

Mit 14.500 Besuchern zog Crossing Europe 2025 genauso viele Filmfans wie im Vorjahr an, bei weniger Vorstellungen stieg die Auslastung. 142 Filme aus 42 Ländern wurden gezeigt. "The New Year That Never Came" und "The Flats" holten die Hauptpreise. Erstmals gab es auch ein Angebot für Kinder. Der Festivalspirit zieht nun weiter durch Österreich.

Lesen Sie auch



















Linz sucht die schönsten grünen Ecken

Auch heuer lädt die Stadt Linz wieder alle Hobbygärtner*innen ein, ihre grünen Oasen zu zeigen: Der Wettbewerb „Blühendes Linz“ geht in die nächste Runde. Gesucht werden kreative, naturnahe Pflanzideen – vom Fensterkisterl bis zum Gemeinschaftsgarten. Einsendeschluss ist der 15. Juli.

























Donauinselfest: Auftakt mit Pop-Konzert für Inklusion

Das Donauinselfest steht auch heuer wieder ganz im Zeichen der Teilhabe.

























Piastri-Hattrick schockt Konkurrenz – McLaren zieht Red Bull in der WM davon

McLaren-Star Oscar Piastri fährt in der Formel 1 derzeit in einer eigenen Liga – nach dem Sieg-Hattrick des Aussie-Aufsteigers schrillen bei Red Bull, Mercedes & Co. die Alarmglocken.