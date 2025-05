Ancelotti über Zukunft: "Ich weiß genau, was ich tun muss"

Der Italiener steht vor seinem Abschied von Real Madrid.

Real-Madrid-Trainer Carlo Ancelotti will sich erst am letzten Spieltag der spanischen Fußball-Ligasaison am 25. Mai zu seiner Zukunft äußern. Das kündigte der in Medienberichten mit dem brasilianischen Teamchef-Amt in Verbindung gebrachte Erfolgscoach am Samstag an.

"Ich möchte klarstellen, dass ich meinen Verein, meine Spieler und meine Fans sehr mag. Ich werde am 25. Mai über meine Zukunft sprechen", sagte Ancelotti und ergänzte: "Ich weiß genau, was ich tun muss, was ich tun werde und was ich tue. Heute spreche ich nicht über meine Zukunft. Ich weiß, dass ich sie damit enttäusche, aber das ist mir egal." Der 65-jährige Italiener gab an, noch nicht zu wissen, wann er Real verlassen werde. "Alles wird ein fantastischer Abschied. Ich hatte in sechs Jahren mit dem Verein noch nie einen Kampf, und ich werde auch am letzten Spieltag keinen haben, und ich weiß noch nicht, wann, es könnte der 25. Mai sein, vielleicht auch 2026."

Ancelotti hat Real zu drei Triumphen in der Champions League geführt, heuer schied man aber bereits im Viertelfinale aus. In der spanischen Liga hat die Mannschaft des verletzten ÖFB-Kapitäns David Alaba noch eine Chance auf den Titel. Die Madrilenen liegen fünf Runden vor Schluss aber vier Punkte hinter dem FC Barcelona.