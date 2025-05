Der Traum vom ersten Champions-League-Titel in der Vereinsgeschichte lebt weiter! Zumindest wenn es nach Paris Saint-Germain geht. Denn für Arsenal platzte dieser gestern Abend mit einer 1:2-Pleite im Pariser Parc des Princes.

Den 0:1-Rückstand aus dem Hinspiel konnten die Gunners auch in der französischen Hauptstadt nicht wiedergutmachen. Während es für Arsenal bei einer titellosen Saison bleibt, arbeitet Frankreichs Meister PSG an einer Triple-Sensation. Die letzte Hürde auf diesem Weg: Das CL-Finale gegen Inter Mailand am 31. Mai in München.

Dabei gehörten die ersten zehn Minuten der gestrigen Partie eigentlich noch den Engländern – immerhin kam man den Hausherren in dieser kurzen Zeit gleich dreimal gefährlich nahe. Doch weder Declan Rice (2.), noch Gabriel Martinelli (6.) oder Martin Ödegaard (7.) sollten es schaffen, ihre Schüsse ins Tor zu befördern.

+++ Das Spiel im LIVETICKER zum Nachlesen +++

Kvaratskhelia & Ruiz sorgen für Konter

Es brauchte einen kurzen Schockmoment von Seiten der Gastgeber, um Arsenal ein wenig Wind aus den Segeln zu nehmen. PSG-Keeper Gianluigi Donnarumma schien sich an der Schulter verletzt zu haben (8.). Doch Coach Luis Enrique durfte aufatmen und die Partie wurde fortgesetzt – nun etwas entspannter.

Dann die etwas verzögerte Konteraktion der Franzosen. Khvicha Kvaratskhelia schlenzte das Leder in Richtung Arsenal-Tor, sollte dabei allerdings nur den rechten Pfosten treffen (17.). Anders sah es zehn Minuten später aus. Arsenals Thomas Partey wehrte einen Freistoß von Vitinha per Kopf ab. Der Ball landete unglücklich vor den Füßen von Fabian Ruiz, der diesen ins 1:0 verwandeln konnte (27.). Arsenal blieb hingegen auch die restliche erste Halbzeit ein Treffer verwehrt.

Einziges Arsenal-Tor im Halbfinale von Saka

Nach der Pause gab es für die Pariser die Möglichkeit, den Zähler weiter hochzuschrauben. Myles Lewis-Skelly fälschte einen Schuss von PSG-Abwehrmann Achraf Hakimi mit der Hand ab – Elfmeter für Paris! Doch Vitinha schaffte es nicht, diesen zu verwandeln (69.). Erst kurz darauf konnte Hakimi den Prinzenpark mit dem 2:0 zum Beben bringen (72.).

Arsenal gab den Kampf noch nicht auf. Eine Flanke von Leandro Trossard, der sich mit einem kleinen Schubser gegen PSG-Kapitän Marquinhos durchsetzen konnte, landete bei Star-Stürmer Bukayo Saka, der für den einzigen Arsenal-Treffer aus beiden CL-Halbfinalspielen sorgen sollte (76.).

Zahlen & Fakten zum Spiel

Paris Saint-Germain - Arsenal FC 2:1 (1:0)

Paris, Parc des Princes

Schiedsrichter: Zwayer (GER)

Hinspiel: 1:0; Gesamt: 3:1

Tore: 1:0 Fabian (27.), 2:0 Hakimi (72.), 2:1 Saka (76.)

Gelbe Karten: Nuno Mendes, Kvaratskhelia bzw. Lewis-Skelly, Rice, Calafiori, Saka

PSG: Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes (88. Ramos) - Neves, Vitinha, Fabian - Kvaratskhelia, Barcola (70. Dembele), Doue (74. Hernandez)

Arsenal: Raya - Timber (83. White), Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly (69. Calafiori) - Ödegaard, Partey, Rice - Saka, Merino, Martinelli (69. Trossard)

FINALE:

Paris SG - Inter Mailand

Sa., 31. 5., 21 Uhr in München