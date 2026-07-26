20 Personen liefern sich Massenschlägerei in Innenstadt

Bei einer Massenschlägerei in der Innsbrucker Innenstadt ist in der Nacht auf Sonntag ein 23-jähriger Syrer verletzt und ins Spital gebracht worden.

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Wie die Landespolizeidirektion Tirol mitteilte, konnte sich der Mann in ein Lokal retten, von wo aus Rettungskräfte und Polizei verständigt wurden. Etwa 20 Personen seien bei der Rauferei gegen 23.20 Uhr im Bereich Salurner Straße und Landhausplatz beteiligt gewesen, teils mit Messern, Schlagstöcken und Eisenketten bewaffnet.

Der 23-Jährige sei durch einen Metallgegenstand am Hals verletzt worden. Die anderen beteiligten Personen konnten flüchten. Der Verletzte sei in die Universitätsklinik Innsbruck eingeliefert worden. Das Motiv der Tat ist laut Polizei unklar, Ermittlungen sind im Gange. Im Einsatz waren neben dem Rettungsdienst und mehreren Polizeistreifen auch die Schnelle Interventionsgruppe (SIG).