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Machtdemonstration

Unglaublicher Pogacar klettert in Gelbes Trikot

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Ein Radrennfahrer jubelt beim Zieleinlauf, gefolgt von weiteren Fahrern beim Radrennen.
© APA/AFP/LOIC VENANCE
Tadej Pogacar übernimmt nach der dritten Etappe der Tour de France erstmals die Gesamtführung.
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Am letzten Anstieg der dritten Etappe hat Superstar Tadej Pogacar seinen Rivalen erstmals gezeigt, was auf sie in den kommenden 18 Teilstücken der Frankreich-Rundfahrt noch wartet.

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Nach zwei Tagen in Barcelona fuhr das Peloton am Montag Richtung Pyrenäen, wo es die nächste Härteprüfung unter den Strapazen großer Hitze gab. Aufgrund des extremen Höhenunterschieds und der hohen Temperaturen rissen schon früh im Rennen große Lücken auf.

Favoriten bleiben zusammen

Die Top-Favoriten rund um Pogacar, Jonas Vingegaard, Paul Seixas und Remco Evenepoel waren aber am letzten Anstieg nach Les Angles noch zusammen. Doch dort demonstrierte der Slowene ein weiteres Mal seine unglaubliche Stärke.

Während er am Vortag noch Teamkollegen Isaac del Toro den Sieg überlassen hatte, zog er diesmal bei der 100-Meter-Marke an allen vorbei und konnte noch eine Lücke auf Vingegaard, Paul Seixas und Richard Carapaz aufreißen. Dank der Zeitgutschrift übernimmt der Titelverteidiger damit auch erstmals die Gesamtführung.

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