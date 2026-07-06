Unglaublicher Pogacar klettert in Gelbes Trikot

Tadej Pogacar übernimmt nach der dritten Etappe der Tour de France erstmals die Gesamtführung.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Am letzten Anstieg der dritten Etappe hat Superstar Tadej Pogacar seinen Rivalen erstmals gezeigt, was auf sie in den kommenden 18 Teilstücken der Frankreich-Rundfahrt noch wartet.

Nach zwei Tagen in Barcelona fuhr das Peloton am Montag Richtung Pyrenäen, wo es die nächste Härteprüfung unter den Strapazen großer Hitze gab. Aufgrund des extremen Höhenunterschieds und der hohen Temperaturen rissen schon früh im Rennen große Lücken auf.

Favoriten bleiben zusammen

Die Top-Favoriten rund um Pogacar, Jonas Vingegaard, Paul Seixas und Remco Evenepoel waren aber am letzten Anstieg nach Les Angles noch zusammen. Doch dort demonstrierte der Slowene ein weiteres Mal seine unglaubliche Stärke.

Dieser Twitter Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Twitter“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Während er am Vortag noch Teamkollegen Isaac del Toro den Sieg überlassen hatte, zog er diesmal bei der 100-Meter-Marke an allen vorbei und konnte noch eine Lücke auf Vingegaard, Paul Seixas und Richard Carapaz aufreißen. Dank der Zeitgutschrift übernimmt der Titelverteidiger damit auch erstmals die Gesamtführung.