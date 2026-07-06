Im Schatten der Tour: Gall-Edelhelfer will daheim glänzen

Während die besten Radprofis der Welt bei der Tour de France an Überflieger Tadej Pogacar verzweifeln, geht's ab Mittwoch für die "zweite Garnitur" bei der Tour of Austria zur Sache.

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Mit Gregor Mühlberger, der erst vor wenigen Wochen den Giro-Zweiten Felix Gall beim sensationellen Ritt durch Italien unterstützt hat, startet ein aussichtsreicher Lokalmatador den Angriff auf den Gesamtsieg.

Angriff auf Ö-Tour-Sieg statt Frankreich

Mühlberger legt ab Mittwoch im Trikot der rot-weiß-roten Nationalmannschaft los. Die Freitage dafür bekam der 32-jährige Niederösterreicher erst im letzten Augenblick vom Decathlon-Rennstall. Eigentlich wollte Mühlberger bei der Tour de France als Edelhelfer dabei sein, wurde aber dort aussortiert.

Die Österreich-Radrundfahrt beginnt am 8. Juli in Graz und endet nach fünf Etappen am Sonntag in Wien vor dem Burgtheater. Mit der Bergankunft auf dem Großglockner steht am Donnerstag der Höhepunkt für die Kletterspezialisten auf dem Programm.

Zusatz-Ziel: Glocknerkönig

Mühlberger will sich zum zweiten Mal nach 2014 zum Glocknerkönig krönen. "Das wäre das Ziel, aber es finden sich gute Bergfahrer in den anderen Teams. Ein Spaziergang wird es nicht", so der Giro-15. Die internationale Konkurrenz ist im Schatten der Tour de France namhaft, mit den UAE-Profis Jan Christen, Igor Arrieta und Kevin Vermaerke sowie Ineos-Star Carlos Rodriguez gibt es einige Sieganwärter.

Mit Michael Gogl (Alpecin), der vor Kurzem österreichischer Meister auf der Straße wurde, und dem ehemaligen Tour-de-France-Etappensieger Patrick Konrad wollen zwei weitere Lokalmatadore beim Heimrennen überzeugen.

Konrad hat bei Lidl mit Ex-Giro-Gesamtsieger Tao Geoghegan Hart (BRG), Andrea Bagioli (ITA), Bauke Mollema (NED) und dem Deutschen Lennard Kämna erfahrene Kollegen an seiner Seite.

Olympia-Skibergsteiger Verbnjak am Rad

Insgesamt warten 845 Kilometer mit 11.024 Höhenmetern auf die Rad-Asse. Im Aufgebot steht mit Skibergsteiger Paul Verbnjak auch ein Teilnehmer der Olympischen Winterspiele, der 24-jährige Kärntner ist zum zweiten Mal bei der Tour of Austria dabei. Im Vorjahr hatte Verbnjak als Teil des Lidl-Futureteams den 43. Platz in der Gesamtwertung belegt. Dieses Jahr startet er an der Seite von Mühlberger im sechsköpfigen Nationalteam, das erstmals seit 2004 wieder vom Österreichischen Radsport-Verband (ÖRV) für die Ö-Tour nominiert wurde.

Vorjahressieger Isaac del Toro hingegen ist derzeit in Frankreich als Edelhelfer für Favorit Tadej Pogacar im Einsatz. Auch Österreichs Zeitfahr-Staatsmeister Felix Großschartner, Ö-Tour- Zehnter 2025, fährt für das UAE-Team bei der Tour de France.