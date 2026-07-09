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NATO-Gipfel

Erdogan schenkt Merz Revolver mit Munition

Zwei Männer im Anzug geben sich bei einem NATO-Gipfel in Ankara vor blauem Hintergrund die Hand.
© APA/AFP/TURKISH PRESIDENTIAL PRE
Der türkische Präsident hatte besondere Geschenke für seine Gäste.
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Der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz, Großbritanniens Premierminister Keir Starmer und andere Regierungschefs haben auf dem NATO-Gipfel vom türkischen Gastgeber Recep Tayyip Erdogan einen scharfen Revolver samt einer Schachtel Munition geschenkt bekommen. Ein deutscher Regierungssprecher sagte dazu: "Der Revolver wurde der Botschaft übergeben, damit er ordnungsgemäß eingeführt und dann in der Sammlung offizieller Geschenke inventarisiert werden kann."

Von den ungewöhnlichen Geschenken hatte zunächst Starmer Reportern auf dem Heimflug berichtet, wie der "Guardian" und die Nachrichtenagentur Press Association berichteten. In jede Waffe war demnach der Name des Beschenkten eingraviert. Auch eine Ausfuhrgenehmigung Erdogans habe jeweils beigelegen.

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Starmer selbst ließ den Revolver den Berichten zufolge aber ebenfalls in der Türkei zurück, wo er entschärft werden soll. Eine Einfuhr hätte den strengen britischen Waffengesetzen widersprochen. Das türkische Präsidialamt äußerte sich auf Anfrage zunächst nicht zu den verschenkten Waffen.

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