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USA greifen Iran erneut an

Ein Mann im Anzug ballt die Faust vor blauem Hintergrund und schaut nach vorne.
© EPA
US-Streitkräfte haben zum zweiten Mal binnen 24 Stunden iranische Ziele angegriffen.
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Damit solle die Fähigkeit des Iran geschwächt werden, "die Freiheit der Schifffahrt in der Straße von Hormuz zu bedrohen", erklärte das zuständige US-Kommando CENTCOM auf X.

Neue Angriffe angeordnet

Präsident Donald Trump hatte die mit dem Iran vereinbarte Feuerpause am Rande des NATO-Gipfels für beendet erklärt und die neuen Angriffe angeordnet. Trotzdem glaubt er, dass der Konflikt zeitnah wieder beigelegt werde.

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© APA/AFP/ANWAR AMRO

Die USA zögen den Iran für die jüngsten ungerechtfertigten Aggressionen gegen die Handelsschifffahrt und zivile Besatzungen in einer wichtigen internationalen Wasserstraße zur Rechenschaft.

Explosionen zu hören

Die iranische Luftabwehr bekämpfte unterdessen nahe der Stadt Bandar Abbas feindliche Ziele, wie die iranische Nachrichtenagentur Mehr meldet. Außerdem seien in der Nähe von Konarak und Chabahar Explosionen zu hören gewesen.

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