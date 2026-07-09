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Luxus-Trip zur Sonnenfinsternis kostet 200.000 Euro

Sonnenfinsternis: Millionen Amis starrten in den Himmel
© Getty
Die totale Sonnenfinsternis am 12. August 2026 dürfte Millionen Menschen nach Spanien locken.
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Wer das seltene Naturschauspiel jedoch besonders exklusiv erleben möchte, muss tief in die Tasche greifen: Die Hotelgruppe Meliá Hotels International bietet ein Luxuspaket auf den Balearen ab 200.000 Euro an.

Wie Euronews berichtet, ist das Angebot streng limitiert. Pro teilnehmendem Hotel – dem Hotel de Mar auf Mallorca und der Villa Le Blanc auf Menorca – kann nur eine einzige Reise gebucht werden.

Großes Hotel am Meer mit Pool, Sonnenschirmen und üppigen Gärten an felsiger Küste.
Hotel de Mar Gran Melia © Hotel de Mar Gran Melia

Luxus-Reise

Im Preis enthalten ist ein Rundum-sorglos-Paket der Extraklasse: Die Gäste werden per Privattransfer von zu Hause abgeholt und fliegen anschließend mit einem Privatjet auf die Balearen. Vor Ort warten vier Übernachtungen in den exklusivsten Suiten der Hotels, ein Chauffeurservice rund um die Uhr sowie ein persönliches Betreuungsteam.

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Der Höhepunkt folgt am 12. August: Die totale Sonnenfinsternis wird von einer privaten Yacht aus auf dem Meer beobachtet – begleitet von einem Gourmet-Menü, hochwertigen Getränken und einem speziell zusammengestellten "Eclipse-Kit".

Die Sonnenfinsternis gilt als eines der spektakulärsten Himmelsereignisse des Jahres. Der Streifen der Totalität verläuft unter anderem über Spanien, wo die vollständige Verdunkelung erstmals seit mehr als 100 Jahren wieder zu sehen sein wird. Für weniger zahlungskräftige Fans gibt es zahlreiche günstigere Angebote – von Kreuzfahrten bis hin zu speziellen Beobachtungsreisen.

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