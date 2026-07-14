Fußball WM
TV
E-Paper
Sport

Höchste Risikostufe

FBI zittert vor England gegen Argentinien

© Icon Sportswire via Getty Images
Das brisante Halbfinale England gegen Argentinien wurde vom FBI und den lokalen Behörden als absolutes Sicherheitsrisiko eingestuft. Ein geheimes Krisentreffen soll nun für Ruhe beim WM-Hit sorgen.
OE24 auf Google bevorzugen

Am Mittwochabend steigt das mit Spannung erwartete Halbfinale der Weltmeisterschaft in Atlanta. Bereits am Montag trafen sich Vertreter des FBI, der FIFA und der örtlichen Polizei zu einer dringenden Lagebesprechung, um Sicherheitsmaßnahmen für das hochemotionale Aufeinandertreffen zu koordinieren. Die Rivalität der beiden Nationen hat eine lange Geschichte, weshalb die Behörden von einem enormen Sicherheitsrisiko ausgehen.

Auch interessant

Cara Delevingne als erste Lesbe am Playboy-Cover

Iran-Krieg: Trump rückt von Hormus-Gebühr ab

"Horner war zweiter Red-Bull-Fahrer völlig egal"

Für das Stadion in Atlanta sind nun getrennte Eingänge für die Fanlager geplant, obwohl es im Stadion selbst keine strikte Sektorentrennung geben wird. Dies liegt vor allem an Ticket-Wiederverkaufsplattformen, über die sich Fans beider Lager unkontrolliert Karten besorgt haben. Die Verantwortlichen betonen, dass man im Stadion nur begrenzt eingreifen kann, sobald die Plätze besetzt sind.

Brisanz abseits des Rasens

Die Rivalität reicht weit über den Fußball hinaus und ist politisch stark aufgeladen. Erst diese Woche bekräftigte der argentinische Außenminister die Ansprüche seines Landes auf die Falklandinseln, was vom britischen Premierminister Sir Keir Starmer umgehend zurückgewiesen wurde. Der Konflikt im Jahr 1982 nach der argentinischen Invasion forderte 907 Menschenleben.

+++ Alle News zur Fußball-WM finden Sie HIER auf dem oe24-WM-Channel +++

Fokus rein auf Fußball

Die argentinischen Nationalspieler haben nach ihren Spielen immer wieder Fangesänge angestimmt, die sich auf die Falklandinseln beziehen. Teamchef Lionel Scaloni versucht unterdessen, die Wogen zu glätten. Er möchte den Fokus seiner Mannschaft vor dem wichtigen Spiel am Mittwoch ausschließlich auf das sportliche Geschehen richten.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

WM 2026: Darum fehlen China, Indien & Co.

Trump-Nähe: IOC-Beschwerde gegen Infantino

Nach Trump-Skandal: Balogun bricht Schweigen

Engländer toben: "Messis Lieblingsschiri" pfeift Halbfinal-Hit

Spanien-Star provoziert Frankreich vor Halbfinal-Kracher

Yamals souveräne Reaktion auf Rajoy-Rassismus

FBI zittert vor England gegen Argentinien

FIFA-Aufstand: ER soll Gianni Infantino ablösen

WM-Kracher: Tuchels England jagt Messi

FIFA-Hammer: Finale wird zur "Mission Impossible"