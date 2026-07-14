FIFA-Hammer: Finale wird zur "Mission Impossible"

Die FIFA hat nun weitere Superstars bekannt gegeben, die am Sonntag beim Finale auftreten werden.

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Das große WM-Finale am kommenden Sonntag (ab 21.00 Uhr, live ORF1) nicht nur zum Giganten-Treffen auf dem Fußballplatz. Auch rundherum wird es unzählige Superstars aus Sport und Unterhaltung geben, die für ein absolutes Spektakel sorgen werden.

Die bombastische Halftime Show mit Madonna, Shakira, Coldplay, Justin Bieber und vielen mehr war schon bekannt. Doch veröffentlichte die FIFA neue Namen, auf die sich die Fans freuen dürfen.

Spektakel vor Anpfiff

Eröffnet wird die Finale-Show von niemand Geringeren als "Mission Impossible"-Star Tom Cruise, der bereits die Olympischen Spiele in Paris vor zwei Jahren beendet hatte. Hinzu kommt Jennifer Hudson, die die Hymne singen wird.

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