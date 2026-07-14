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FIFA-Hammer: Finale wird zur "Mission Impossible"

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Blick ins voll besetzte Stadion mit großer Anzeigetafel während eines WM-Spiels 2026.
© FIFA via Getty Images
Die FIFA hat nun weitere Superstars bekannt gegeben, die am Sonntag beim Finale auftreten werden.
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Das große WM-Finale am kommenden Sonntag (ab 21.00 Uhr, live ORF1) nicht nur zum Giganten-Treffen auf dem Fußballplatz. Auch rundherum wird es unzählige Superstars aus Sport und Unterhaltung geben, die für ein absolutes Spektakel sorgen werden.

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Spektakel vor Anpfiff

Eröffnet wird die Finale-Show von niemand Geringeren als "Mission Impossible"-Star Tom Cruise, der bereits die Olympischen Spiele in Paris vor zwei Jahren beendet hatte. Hinzu kommt Jennifer Hudson, die die Hymne singen wird.

Weitere Auftritte im Metlife Stadium von New Jersey sind Star-Streamer iShowSpeed, Musikerin Laura Pausini, Ex-Pussycat-Doll Nicole Scherzinger und Pop-Ikone Robbie Williams.

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