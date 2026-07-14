Offiziell bestätigt
FIFA-Hammer: Finale wird zur "Mission Impossible"
Das große WM-Finale am kommenden Sonntag (ab 21.00 Uhr, live ORF1) nicht nur zum Giganten-Treffen auf dem Fußballplatz. Auch rundherum wird es unzählige Superstars aus Sport und Unterhaltung geben, die für ein absolutes Spektakel sorgen werden.
Auch interessant
Die bombastische Halftime Show mit Madonna, Shakira, Coldplay, Justin Bieber und vielen mehr war schon bekannt. Doch veröffentlichte die FIFA neue Namen, auf die sich die Fans freuen dürfen.
Spektakel vor Anpfiff
Eröffnet wird die Finale-Show von niemand Geringeren als "Mission Impossible"-Star Tom Cruise, der bereits die Olympischen Spiele in Paris vor zwei Jahren beendet hatte. Hinzu kommt Jennifer Hudson, die die Hymne singen wird.
Dieser Twitter Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Twitter“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert.
Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .
Weitere Auftritte im Metlife Stadium von New Jersey sind Star-Streamer iShowSpeed, Musikerin Laura Pausini, Ex-Pussycat-Doll Nicole Scherzinger und Pop-Ikone Robbie Williams.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden