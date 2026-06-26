Fan-Spektakel im Stadion mit Austro-Pop-Hit

Jürgen Klopp hat vor wenigen Tagen bereits das Rahmenprogramm der FIFA während der WM-Spiele gelobt. Jetzt geht ein eindrucksvolles Video viral, wie das Fan-Erlebnis revolutioniert wird.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Seit Donnerstag ist klar, dass die WM 2026 die Endrunde mit den meisten Zuschauern aller Zeiten sein wird. Dafür brauchte das XXL-Turnier in den USA, Kanada und Mexiko weniger Spiele, als bei der bisher besten WM 2022 in Katar.

Doch während die neu eingeführten Trinkpausen vor allem bei den TV-Zusehern für Ärger sorgen, gab es immer wieder auch lobende Worte für die Maßnahmen der Veranstalter. So zeigte sich etwa MagentaTV-Experte Jürgen Klopp begeistert von dem Entertainment-Programm während der Unterbrechungen.

Auch rund um die Spiele ist Berichten zufolge alles perfekt organisiert und bietet den Besuchern ein spektakuläres WM-Erlebnis. Nun gibt es ein neues Video, das zeigt, wie viel sich die Verantwortlichen überlegt haben.

Veranstalter einfallsreich

Bei einem Abendspiel in Santa Clara wurde etwa ein QR-Code auf den riesigen Video-Screens eingeblendet. Wer sich damit verbunden hat, war mit einem System im Stadion verbunden, das die Kamera am Smartphone steuerte.

Zu den Klängen des Austropop-Klassikers "Live is Life" von Opus wurde dadurch eine spektakuläre Lichter-Show ganz im Stil der historischen Rekord-Tour von Coldplay.

Dieser Twitter Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Twitter“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Das ergab ein eindrucksvolles Erlebnis und sorgt für spektakuläre Bilder, die den Zusehern am Sofa verwehrt blieben.