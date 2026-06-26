Fußball WM
TV
E-Paper
Sport

Nicht im TV zu sehen

Fan-Spektakel im Stadion mit Austro-Pop-Hit

OR
von
Fußballspiel Türkei gegen Paraguay im vollen Stadion bei der WM 2026 in Santa Clara, Kalifornien.
© Getty Images
Jürgen Klopp hat vor wenigen Tagen bereits das Rahmenprogramm der FIFA während der WM-Spiele gelobt. Jetzt geht ein eindrucksvolles Video viral, wie das Fan-Erlebnis revolutioniert wird.
OE24 auf Google bevorzugen

Seit Donnerstag ist klar, dass die WM 2026 die Endrunde mit den meisten Zuschauern aller Zeiten sein wird. Dafür brauchte das XXL-Turnier in den USA, Kanada und Mexiko weniger Spiele, als bei der bisher besten WM 2022 in Katar.

Auch interessant

DARUM hoffen ÖFB-Fans auf Platz 2 in Gruppe J

SIE bekommen 50.000 Dollar fürs Anschauen von jedem WM-Spiel

Schon in der Gruppenphase: FIFA feiert Zuschauer-Rekord

Doch während die neu eingeführten Trinkpausen vor allem bei den TV-Zusehern für Ärger sorgen, gab es immer wieder auch lobende Worte für die Maßnahmen der Veranstalter. So zeigte sich etwa MagentaTV-Experte Jürgen Klopp begeistert von dem Entertainment-Programm während der Unterbrechungen.

Auch rund um die Spiele ist Berichten zufolge alles perfekt organisiert und bietet den Besuchern ein spektakuläres WM-Erlebnis. Nun gibt es ein neues Video, das zeigt, wie viel sich die Verantwortlichen überlegt haben.

Veranstalter einfallsreich

Bei einem Abendspiel in Santa Clara wurde etwa ein QR-Code auf den riesigen Video-Screens eingeblendet. Wer sich damit verbunden hat, war mit einem System im Stadion verbunden, das die Kamera am Smartphone steuerte.

Zu den Klängen des Austropop-Klassikers "Live is Life" von Opus wurde dadurch eine spektakuläre Lichter-Show ganz im Stil der historischen Rekord-Tour von Coldplay.

Das ergab ein eindrucksvolles Erlebnis und sorgt für spektakuläre Bilder, die den Zusehern am Sofa verwehrt blieben.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

FIFA lässt Russland wieder bei Turnier zu

Schweinsteiger weist Rassismus-Vorwürfe zurück

DFB-Star steigt in falschen Team-Bus

Irre: Schamane verhexte Türkei unabsichtlich

Pride-Zoff: FIFA erlaubt Flaggen

Haaland fliegt gegen Frankreich aus Startelf!

Klopp rechnet mit DFB-Team ab: "Falschen Fußball gespielt"

Fan-Spektakel im Stadion mit Austro-Pop-Hit

Argentinien-Knall um Lionel Messi (39)

FIFA verweigert Frankreich Wunsch