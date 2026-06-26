Schon in der Gruppenphase: FIFA feiert Zuschauer-Rekord

Die FIFA feiert die WM der Superlative mit einem neuen Zuschauerrekord.

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Während dem Sensations-Sieg von Ecuador gegen Deutschland ging ein nicht unbedeutender Rekord beinahe unter. Ausgerechnet im MetLife Stadium von New York, wo am 19. Juli auch der Weltmeister ermittelt wird, wurde Geschichte geschrieben.

Nach 54 Spielen vermeldete der Weltfußball-Verband FIFA, dass bis zu diesem Zeitpunkt nicht weniger als 3.605.357 Zuschauer bei den Spielen im Stadion waren.

USA löst USA ab

Bislang lag die Bestmarke ebenfalls bei den USA. 1994 kamen bei 52 Spielen 3.587.538 Zuschauer in die Stadien. Dahinter reihten sich die Endrunde in Brasilien 2014 (3.429.873), Qatar 2022 (3.404.252) und Deutschland 2006 (3.359.439) ein.

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In puncto Zuschauerschnitt liegt die WM 1994 noch an der Spitze. Damals waren pro Spiel 68.991 Zuschauer im Stadion. Heuer liegt der Schnitt noch bei 66.766 Besuchern. Diese Zahl kann sich im Verlauf des Turnieres aber noch nach oben schrauben, wenn mehr Spiele in den XXL-Arenen der USA ausgetragen werden.