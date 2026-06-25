Frank Buschmann rechnet mit DFB nach Ecuador-Pleite ab

Kommentatoren-Legende Frank Buschmann war während der Ecuador-Sensation gegen Deutschland beim ORF zu Gast und rechnete knallhart ab.

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Mit dieser DFB-Niederlage am letzten Spieltag der Gruppe E haben die wenigsten gerechnet. Nach einem furiosen 7:1-Sieg gegen Curaçao und dem 2:1-Zittersieg gegen die Elfenbeinküste standen die Deutschen - zum Glück - schon als Gruppensieger fest.

Denn gegen Ecuador konnte man nur mit einem Tor glänzen, das eigentlich gar nicht hätte zählen dürfen. Ganz Deutschland schlägt jetzt WM-Alarm.

Denn Bundestrainer Julian Nagelsmann hat seine Startformation nicht verändert. Selbst Quali-Tormann Oliver Baumann musste weiterhin auf der Bank sitzen und zusehen, wie Manuel Neuer vor allem beim zweiten Gegentor nicht glücklich aussah.

"Wenn man solche Patzer macht"

Im ORF war die deutsche Kommentatoren-Legende Frank Buschmann zu Gast, der sich kein Blatt vor den Mund nahm. "Diese Probleme hat die deutsche Nationalmannschaft schon länger. Wenn man solche Patzer schon gegen Ecuador macht", kritisiert der 61-jährige Sport-Experte.

Er ist sich, wie auch die Medien in seiner Heimat, einig: "So ist die WM für das DFB-Team bald zu Ende." Auch wenn es ihm wohl ein wenig weh getan hat, gab Buschmann zu: "Ich habe mich für Ecuador gefreut. Sie haben geil gespielt und verdient gewonnen."

Auch die durchgeführten Wechsel von Nagelsmann stellt Buschmann in Frage. Meint aber auch: "Vielleicht war das gar nicht so schlecht, dass man jetzt die Baustellen gesehen hat."