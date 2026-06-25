Das deutsche Hymnen-Rätsel: Hören Sie GENAU hin

Die deutsche Hymne sorgt bei der WM teilweise für Rätselraten, am Abend kann man es wieder hören.

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Es ist einer der besondersten Momente für jeden Spieler, wenn man bei einem Länderspiel am Platz steht und die Hymne erklingt. Besonders etwa bei einer Weltmeisterschaft, wie derzeit in den USA, Kanada und Mexiko. Doch dabei gab es in der Vergangenheit schon oft Patzer, fragende Blicke und jede Menge Gesprächsstoff.

Vor allem in Amerika bekommt die Zeremonie vor dem Spiel eine besondere Bedeutung, wird dort die Hymne doch vor jedem großen Sport-Event zelebriert. Währenddessen rätselt ganz Deutschland wegen einem Wort in der eigenen Hymne.

TORONTO, ONTARIO - JUNE 20: Players of Germany line up for the national anthem before the FIFA World Cup 2026 Group E match between Germany and Cote D'Ivoire at Toronto Stadium on June 20, 2026 in Toronto, Ontario. (Photo by Ezra Shaw - FIFA/FIFA via Getty Images) © FIFA via Getty Images

Millionen Deutsche singen sie lauthals mit, doch die wenigsten kennen die genaue Bedeutung des historischen Textes. Besonders ein Begriff in der dritten Strophe der deutschen Nationalhymne sorgt regelmäßig für rauchende Köpfe und Rätselraten: Was genau bedeutet eigentlich das Wort "Unterpfand"?

Was bedeutet "Unterpfand"?

Wer die Zeilen des Liedes der Deutschen mitsingt, stößt unweigerlich auf die weltbekannte Passage: "Einigkeit und Recht und Freiheit sind des Glückes Unterpfand". Das Wort "Unterpfand" stammt ursprünglich aus der Rechts- und Alltagssprache des 19. Jahrhunderts, ist heute jedoch fast vollständig aus dem täglichen Sprachgebrauch verschwunden.

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Im Kern bedeutet ein Unterpfand nichts anderes als ein Pfand, eine Bürgschaft, eine Absicherung oder eine Garantie. Wenn der Dichter Hoffmann von Fallersleben also schreibt, dass Einigkeit, Recht und Freiheit das Unterpfand des Glückes sind, meint er damit etwas ganz Konkretes: Diese drei Werte sind die absolute Voraussetzung und das Fundament für ein glückliches und stabiles Land.

Ohne diese drei Grundpfeiler – so die klare Logik des historischen Textes – kann es kein dauerhaftes Wohlbefinden für eine Nation geben. Das Wort fungiert also wie ein rechtlicher Schutzschild für die Gesellschaft.

Veraltete Sprache

Für viele moderne Zuschauerinnen und Zuschauer wirkt die Sprache der Hymne im 21. Jahrhundert naturgemäß veraltet. Dennoch bleibt der tiefere Sinn dahinter zeitlos, da er die demokratischen Grundwerte als unverzichtbaren Garanten des gemeinsamen Erfolgs definiert.

Wer das nächste Mal die Hymne hört oder im Stadion mitsingt, weiß nun ganz genau, welche rechtliche und philosophische Garantie mit diesem traditionellen Begriff tatsächlich gemeint ist.