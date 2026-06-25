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Fehlentscheidung

VAR-Eklat! Deutsches Tor hätte nicht zählen dürfen

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Schiedsrichterin auf dem Fußballfeld zeigt mit beiden Armen eine Geste während eines Spiels.
© Getty Images
Das Blitz-Tor der Deutschen gegen Ecuador hätte ganz klar aberkannt werden müssen.
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Im Finale-Stadion in New York sind noch nicht einmal alle Zuschauer auf ihren Plätzen gesessen, da gab es schon den ersten Torjubel. Leroy Sané brachte die deutsche Nationalmannschaft im letzten Gruppenspiel gegen Ecuador nach nicht einmal zwei Minuten in Führung. Der Treffer hat allerdings einen groben Schönheitsfehler, er hätte nämlich nie zählen dürfen.

Ein Tor fällt beim Fußballspiel, der Torwart springt und der Ball fliegt ins Netz.
EAST RUTHERFORD, NEW JERSEY - JUNE 25: (EDITOR'S NOTE: Image was captured using a remote camera from behind the goal.) Hernan Galindez #1 of Ecuador concedes a first goal to Leroy Sane #19 of Germany during the FIFA World Cup 2026 Group E match between Ecuador and Germany at New York New Jersey Stadium on June 25, 2026 in East Rutherford, New Jersey. (Photo by Patrick Smith - FIFA/FIFA via Getty Images) © FIFA via Getty Images

Denn in der Vorarbeit des Tores kam es zu einer strittigen Szene zwischen Aleksandar Pavlovic und Vite. Der Südamerikaner wird von dem Bayern-Star klar am Kopf getroffen.

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Dennoch entscheidet US-Schiedsrichterin Tori Penso auf das Tor. Selbst der VAR schritt nicht ein und so jubelten die DFB-Stars früh. Doch sogar in Deutschland sorgt der Treffer für Wirbel.

"Ein Witz"

"Diese Entscheidung ist natürlich ein Witz. Zu unseren Gunsten, wir freuen uns, aber objektiv müssen wir sagen: Das ist nicht akzeptabel", wütet Schiedsrichter-Experte Manuel Gräfe gegenüber der BILD.

Auch ORF-Experte Thomas Steiner war geschockt, dass die Entscheidung nicht zurückgezogen wurde. Am Ende jubeln die Deutschen über ein Tor, das nur die US-Schiedsrichterin als regulär erachtet hatte.

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