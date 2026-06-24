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Traumjob

SIE bekommen 50.000 Dollar fürs Anschauen von jedem WM-Spiel

© APA/AFP/PAUL ELLIS
Traumjob für Fußballfans: Zwei junge Männer erhalten in den USA je 50.000 Dollar (44.000 Euro) dafür, dass sie sich jedes Spiel der Fußball-Weltmeisterschaft auf dem Bildschirm ansehen.
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Der 29-jährige Austin Franklin und der drei Jahre jüngere Kevin Akoto kommen ihrer Aufgabe in einer Glasbox auf dem legendären Times Square im New Yorker Stadtteil Manhattan nach - und werden dabei wiederum von anderen Fußball-Fans beäugt.

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Allerdings ist der Job auch harte Arbeit: Insgesamt müssen die beiden jungen Männer in 39 Tagen 104 Spiele anschauen. Dabei lümmeln sie auf der Couch und haben vor sich eine große Leinwand. Bezahlt werden sie vom US-Fernsehsender Fox, der die zwei Influencer Franklin und Akoto aus über 6.000 Bewerbern für das 50.000-Dollar-Abenteuer aussuchte.

Akoto kündigte dafür seinen Job und beendete seine Partnerschaft. "Der Arbeitgeber nahm es gut auf, die betreffende Person nicht ganz so gut", sagte der 26-Jährige am Dienstag.

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